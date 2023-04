Mohamed Alí, de 17 años, asesinado en Ceuta por tres de sus «amigos», el 13 de enero de 2022 tras quedar con una de sus mejores amigas, S.M.B. de 17 años. Los mensajes para encontrarse aquel día, cruzados a través de una red social demuestran que el joven no confiaba demasiado en su «amiga» S.: «S. si me haces una trampa te juro que no te lo voy a perdonar en mi vida». Cuando Mohamed llegó se encontró a su amiga, a su novio y a su amigo Ahmed, que se acabaría convirtiendo en su asesino material al golpearle hasta la muerte con un palo.

Tras matarlo, entre los tres se deshicieron del cadáver de Mohamed, según consta en las investigaciones policiales llevadas a cabo por la UDYCO de Policía Nacional de Ceuta, arrojándolo por un barranco del Monte Tortuga donde fue encontrado en febrero de este año, pero antes tuvo que mediar una confesión de la joven «amiga» a un tercero que lo denunció a la Policía en septiembre de 2022.

Mohamed y su compañera hablaban por la mensajería de redes sociales, incluso ambos subían vídeos junto a una conocida red. En este caso los mensajes previos a la desaparición de Mohamed se cruzaron por Instagram. OKDIARIO ha transcrito de forma legible para todos los lectores el lenguaje que emplean los dos menores en sus mensajes.

S: ¿Quedamos a las 18.30 al lado de (…)?

Mohammad: Yo me tengo que duchar y nos vemos.

S: Yo igual.

Al rato vuelve a escribir S: Nos vemos en el Venus, así me echo un canuto mientras.

M: En el callejón ese…

S: No

M: Me está oliendo a algo raro esto S.

S: Qué dice, quillo… O si no, ¿nos vemos donde el Siete?

La joven se refiere al Instituto 7 Colinas, donde finalmente acabarían recogiendo a Mohamed en el coche de su novio, mayor de edad y también imputado en el asesinato. En aquel coche, un Seat León de color rojo además de la menor y de su novio viajaba Ahmed, el principal agresor de Mohamed, al que mataría aquella misma tarde con un palo. Pero algo extraño se imaginaba ya Mohamed aquel día.

M: S, te juro que si me haces una trampa no te lo voy a perdonar en mi vida.

S: Que no.

M: Venga, vamos a vernos. Pero dónde. (…) Es el gimnasio ese que está detrás del (…) ¿No?

S: O si no, en Miramar (otra zona de Ceuta).

M: ¿En Miramar? Si tu nunca bajas a Miramar. Has visto, me estás «emparanoyando».

S: Mohamed en serio, lo digo por mí, para que no tengas miedo de esa gente (se refiere a otro grupo de jóvenes con los que Mohamed había discutido meses antes).

M: En el Miramar no, que ahí vive mi familia (paterna).

S: Te veo en el (…) para que confíes.

M: Venga dime dónde quedamos.

Poco después de quedar Mohammad envía un mensaje de nuevo a la menor.

M: Ya salgo de casa

S: ¿O te vas a rajar también?

M: No, jeje. Voy a avisar por si me pasa algo.

S: ¿Quieres algo para beber?

M: Si me traes una Energy morada te lo agradecería ¿Qué tardas?

S: Yo no tardo nada, no tardes.

M: Venga yo ya salgo.

A las 18.24 la menor pone otro mensaje a Mohamed, que coincide con la declaración policial que hizo después: «Dónde estás, te estoy esperando, tengo frío» y a las 18.34 puso «estás tardando, me piro».

Tras la desaparición de Mohamed denunciada por su madre, esta joven entonces menor de edad acudió a declarar el 23 de febrero de 2022 a la Policía de Ceuta. Reconoció la conversación mantenida con el asesinado, pero dijo que éste nunca acudió a la cita «en la parte de atrás del Instituto 7 Colinas» por lo que ella se fue en el coche sólo con su novio y Ahmed, el «amigo» de Mohamed que presuntamente lo mató a golpes. Los tres acabaron detenidos y la policía sospecha que este encuentro se convirtió en una trampa mortal para Mohamed.