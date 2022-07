Tras la publicación en OKDIARIO de las 35 denuncias por estafa contra Rosme Cruz y su empresa Cartera Benmitsu en la compra venta de licencias VTC en Madrid otros denunciantes se han puesto en contacto con este periódico para relatar que también fueron presuntamente estafados, aunque en este caso el negocio era una agencia de viajes, Wairtravel, la que dejó en tierra a cientos de personas con sus viajes contratados al Caribe en el verano de 2018. En este caso la causa también está en fase de investigación por el Juzgado de Instrucción número 4 de Salamanca. Esta causa judicial se suma por tanto a la del juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, que como adelantó OKDIARIO investiga una presunta estafa en la venta de licencias de explotación de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) con más de 30 víctimas por parte del mismo investigado.

En este primer caso, ya que las denuncias comenzaron en 2018, el empresario Rosme Cruz está procesado por de los delitos de estafa, falsedad, administración desleal y delito societario. Cruz vendía viajes al Caribe a través de la agencia Wairtravel, usando las páginas OfertasCaribe.es o Tuviajecito.com. En julio de 2018 la empresa de Rosme Cruz y su socia se declaró en concurso de acreedores por no poder hacer frente al pago a proveedores, que decidieron entonces no dar los servicios vacacionales contratados y generando cientos de reclamaciones.

Wairtravel, que operaba desde la localidad salmantina de Villamayor, reconoció 53 clientes estafados, lo que supone más de 100 personas afectadas porque este tipo de viajes se suele contratar en pareja o grupos y eso suponía unos 170.000 euros de deuda. Sin embargo, los afectados reunidos en grupos de mensajería instantánea y foros de Internet elevan esta cifra al menos al doble, ya que «esos datos son de agosto de 2018, pero luego se han ido sumando afectados», explica Pilar, una de las denunciantes.

Pilar presentó la primera denuncia contra Rosme Cruz en una comisaría de Salamanca el 18 de julio de 2018. En su caso eran dos matrimonios los que habían contratado un viaje a la localidad mejicana de Cancún, pero el mismo día que tenían que tomar el avión en Barajas «me llamó Rosme Cruz para decirme que por problemas de liquidez no podíamos hacer el viaje». En este caso habían pagado 5.124 euros por las cuatro personas en concepto de «reserva de hotel, viaje en avión, gastos y tasas de aeropuerto, gastos de traslados y seguros», según consta en la denuncia, ratificada unos meses después en un Juzgado de Zaragoza, donde viven los dos matrimonios, que lejos de conformarse tomaron ese mismo día un vehículo particular y fueron hasta la sede de la agencia en Salamanca a pedir explicaciones, pero «la oficina estaba cerrada, esperando en el lugar se personó una chica (…) que les dijo que sentía mucho lo ocurrido, que Rosme no estaba y que llevaba todo el día desaparecido y que lo único que podían hacer era presentar la correspondiente denuncia». Los afectados reclamaron de nuevo su dinero vía telefónica a Rosme Cruz, «que nos dijo que les iban a devolver el dinero por medio del seguro, pero que ahora no puede, que tendrán que esperar al menos 20 días», según la misma denuncia.

Rocío contrató un viaje para dos personas a Rivera Maya por valor de 2.790 euros. El 3 de junio de 2018 Rocío efectuó una reserva de 318 euros y aunque su viaje comenzaba el 10 de agosto «Rosme le comunica que si realiza la transferencia del importe lo antes posible del viaje previsto para el 10 de agosto le haría un descuento por pronto pago sobre el precio del presupuesto siendo éste finalmente de 2.520 euros». El 12 de junio, ante la oferta, Rocío pagó el resto del viaje mediante transferencia bancaria y «cuando le envía los resguardos de las transferencias le facilita todos los datos del viaje a excepción del código para realizar el checking en la compañía aérea. Cuando se pone en contacto con Rosme para que le facilite este dato, no le resulta posible contactar con él ya que no contesta, la página web se encuentra en mantenimiento sin posibilidad de acceder a la misma y la línea de teléfono fija de la empresa se encuentra cortada», según la denuncia interpuesta en Madrid por Rocío el 21 de agosto de 2018. La demandante no volvió a saber de Rosme Cruz hasta que éste le mandó un mail con fecha 31 de julio diciendo que «el viaje ha sido cancelado por cuanto se encuentra inmerso en un concurso de acreedores».

En aquella ocasión desde la empresa de Rosme Cruz hablaron con El Norte de Castilla, que recogió sus declaraciones en agosto de 2018: «No estamos huyendo, es un problema puntual y las cuentas están presentadas, además, si hubiese un motivo de delito ya estaría detenido y no lo estoy», aseguraba. Pero lo cierto es que la empresa no volvió a abrir sus puertas. Luego Rosme Cruz se trasladó a Madrid e inició el negocio de las VTC en Madrid por el que ahora está siendo investigado, ya que en esta ocasión el dinero presuntamente estafado asciende a casi los 4 millones de euros.

Las denuncias por estafa siguieron su curso legal y llegaron a Instrucción número 4 de Salamanca y tras varios recursos la causa acabó en la Audiencia Provincial de Salamanca, que dictó auto sobre recurso de apelación con fecha 25 de febrero de 2022 en contra de transformar las diligencias previas en Procedimiento Abreviado presentado por la defensa de Rosme Cruz y su socia. Es decir, la Audiencia Provincial no les dio la razón y acordó desestimar el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado de «la tramitación de las presentes diligencias previas por el trámite de Procedimiento Abreviado por delitos de estafa, falsedad, administración desleal y societario (…)». Algunos afectados, que habían pagado con tarjeta de crédito el viaje, recuperaron el dinero pero muchos otros no. La causa sigue en fase de instrucción en Salamanca.