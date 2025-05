El audio del narco que mató a dos guardias civiles en Barbate ante el juez: «Chocamos sólo con una boya»

«Chocamos sólo con una boya», así describe Abdennour El Hichou, el último tripulante de la narcolancha que mató a los guardias civiles en Barbate, cómo fue su impacto con la patrullera de la Benemérita ante el juez. El narcotraficante permanece en prisión provisional tras esta declaración en los juzgados de Barbate.

OKDIARIO ha tenido acceso al audio de la declaración íntegra del último narco detenido por el asesinato de Miguel Ángel David Pérez Carracedo, del Grupo de Acción Rápida (GAR), y Miguel Ángel González Gómez, miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). Durante más de una hora y ayudado de un traductor, se lava las manos sobre el suceso que acabó con la vida de los agentes.

El instructor le preguntó en la sala de vistas por el momento en el que impactaron con la patrullera de la Guardia Civil en el Puerto de Barbate la noche del 9 de febrero de 2024. A continuación, la transcripción completa:

Traductor de Abdennour El Hichou: De lo que me acuerdo, señoría. Puede ser que hemos dado una boya. Hemos dado un golpe con una boya.

Juez: Pregúntale si recuerda el color de la boya.

Traductor de Abdennour El Hichou: Roja, señoría.

Juez: Pregúntele que si desde su posición en la embarcación podía ver esa boya con claridad.

Traductor de Abdennour El Hichou: Vale, señoría. De día sí, pero de noche no se podía ver.

Juez: Entonces, ¿cómo sabe que era una boya?

Traductor de Abdennour El Hichou: Lleva una antena de luz roja la boya. Dice que hay seis.

Juez: Entonces si la boya tiene una antena roja, como está manifestando, y la colisión se produjo en una embarcación que no lleva esa luz roja, ¿cómo está sosteniendo que cree que colisionó con una boya? Reformulo la pregunta de otra forma. Si afirma que las boyas existían seis y cada una tenía una antena roja encima, ¿cómo puede afirmar que colisionó con una boya cuando la colisión se produjo claramente con la embarcación de la Guardia Civil y existen numerosos vídeos y numerosas declaraciones que así lo acreditan?

Traductor de Abdennour El Hichou: Yo no he visto, señoría. Yo no he visto nada de eso, señoría.

Juez: Pregúntele si alguno de los que iban con él en la embarcación llevaba encima e hizo uso de un puntero láser. Los que iban con él.

Traductor de Abdennour El Hichou: No sé.

Juez: Pregúntele si recuerda o si tuvieron alguna conversación, si recuerda alguna manifestación que hicieron los pasajeros en el momento en el que el resto de embarcaciones y la suya estaban realizando pasadas a la embarcación de la Guardia Civil. Antes de chocar, en el momento y después.

Traductor de Abdennour El Hichou: La otra goma sí comentaban que estaba sacando la goma de la Guardia Civil, pero nada más que eso, no ha escuchado nada.

Juez: ¿Y entre ellos comentaron algo?

Traductor de Abdennour El Hichou: Dice que no señoría.

Huida de Barbate

El juez también indaga sobre cómo huyeron de Barbate tras la colisión. A continuación las explicaciones del último tripulante de la narcolancha que faltaba por detener: