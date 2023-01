Santiago Abascal, presidente de Vox, y Juan Luis Cebrián, ex director de El País, mantuvieron un encuentro secreto en un despacho de la Fundación Disenso unos días antes de Nochebuena a petición del dirigente de la formación verde. Abascal tomó la iniciativa después de que Julio Ariza, el presidente de El Toro TV, entrevistara a Cebrián, el pasado 16 de diciembre, en El Gato al Agua, en la que se trató a fondo el papel de los partidos populistas y la política del presidente Sánchez.

La «entrevista discreta» con Abascal, como la define Cebrián, se realizó en la fundación de Vox después de que intermediara un compañero de estudios del ex presidente de Prisa, que mantiene una estrecha relación con Santiago Abascal. Durante el encuentro, que duró poco más de 50 minutos, como la entrevista en El Gato al Agua, el político estuvo acompañado todo el tiempo por uno de los colaboradores de su partido.

Cebrián, en una conversación telefónica con OKDIARIO, manifestó que fue «una conversación tranquila y bastante agradable». El periodista añadió: «En las circunstancias en las que vivimos es importante hablar con todo el mundo que quiera hablar».

Pugna ideológica

Al ex presidente de Prisa también le apetecía conocer en persona al líder de la formación verde, con quien mantiene desde hace años una pugna ideológica. En más de una ocasión, Cebrián ha defendido públicamente que había que trazar una línea roja -establecer un cordón sanitario- para aislar a Vox.

«Abascal tiene un trato agradable que uno no se imagina escuchándolo en la tribuna política. Fue una conversación tranquila, sin ningún propósito. Sólo el de conocerlo. Pero quiero aclarar que también me he visto con mucha gente de Podemos», afirma Cebrián.

Los incondicionales espectadores de la emisora de El Toro, la mayoría escorados a las tesis políticas de Vox, se quedaron absortos cuando sintonizaron el programa nocturno de El Gato al Agua y se toparon en la pequeña pantalla con el periodista más influyente de la Transición. Ahora, la sorpresa puede ser aún mayor cuando, leyendo la exclusiva de OKDIARIO, se enteren de la cita secreta de dos personajes tan antagónicos. Sobre todo, porque Cebrián fustiga a Vox con su pluma desde las páginas de El País y otros foros públicos, desde que el partido fuera fundado en diciembre de 2013. Entonces, su primer presidente era Alejo Vidal-Quadras, un habitual colaborador del grupo periodístico Intereconomía.

Tan sólo unos días antes de su entrevista con Abascal, el periodista escribía el 12 de diciembre en su artículo semanal de El País, coincidiendo con el aniversario de la Constitución de 1978: «El mayor riesgo para nuestra democracia no procede de ninguna amenaza exterior, se encuentra en el interior del país». Y, por supuesto, Cebrián no dejaba a Vox fuera de ese «mayor riesgo».

Sin ir más lejos, en octubre, destacaba en otro artículo: «Ante el crecimiento de la extrema derecha, los partidos leales a la democracia deberían preguntarse qué es lo que han hecho mal para que se produzca este renacimiento del autoritarismo».

Franquismo sociológico

En abril de 2022, Cebrián, cofundador y ex presidente del Grupo Prisa, titulaba uno de sus escritos: «‘VOX S.A’: El olor a viejuno del franquismo sociológico». Y escribía: «El periodista Miguel González narra los orígenes y evolución de la tercera fuerza parlamentaria española, que cada vez se parece menos a un partido y más a una compañía centralizada con una red de agentes comerciales».

Tras la irrupción de Vox en el escenario político con fuerza, Cebrián insistía en 2019 sobre la capacidad de la formación verde para utilizar las redes sociales a fin de propagar su mensaje: «Vox influye en la opinión pública, que se forma fundamentalmente a través de las redes».

Cebrián afirmaba ante periodistas en un Congreso en Tenerife que a Vox le asesoraba Steve Bannon, que había intervenido en las campañas electorales de Trump, Bolsonaro, Salvini, Le Pen y el Brexit, dentro de lo que él definía como un «movimiento de la extrema derecha internacional que mediante las redes sociales y tecnología avanzada se está coaligando».

Julio Ariza, quien con su entrevista en El Toro TV propició el encuentro, mantiene una estrecha amistad con Abascal con quien compartió una conferencia en Gijón por invitación del diario La Nueva España, propiedad del grupo Prensa Ibérica. Así mismo, Ariza ocupó el último puesto en la lista por Barcelona a las Elecciones Generales de abril de 2019, como gesto de apoyo a una formación con la que comparte su programa político.

Cebrián en su intervención en el programa de El Gato al Agua insistió en sus tesis sobre la «democracia totalitaria» de Vox que, según el periodista, no respeta la separación de poderes. Para frenar a los partidos populistas, en opinión de Cebrián, la sociedad civil española debería organizarse a fin de «frenar la degradación institucional».

En la entrevista televisiva, el ex director de El País -en la actualidad alejado de su línea editorial- criticó la política de Sánchez y lo acusó de ser el presidente de la Democracia que más ha dividido a los españoles. También tuvo palabras contra Podemos sobre el que sentenció: «Todo el mundo sabe que incorporar al Gobierno a partidos antisistema es un paso para menoscabar la separación de poderes y la estabilidad del sistema».