Corinna zu Sayn-Wittgenstein desveló los nombres de otras tres “novias” del Rey Juan Carlos, durante la conversación que mantuvo con el ex comisario José Villarejo y el empresario Juan Villalonga en su mansión de Londres, en junio de 2015.

Se trata de una conocida empresaria valenciana, otra española “a la que han introducido en Cambridge” y una mujer norteamericana. OKDIARIO ha optado por no desvelar sus nombres, para preservar su intimidad.

Según el relato de Corinna, las dos últimas mujeres habrían viajado en varias ocasiones junto al Rey a Londres en un avión de la compañía chárter Air Partners, que con frecuencia también cubre desplazamientos privados de la Familia Real británica.

En la grabación que hoy ofrece OKDIARIO, la princesa Corinna asegura que se distanció del Rey emérito en 2010, al descubrir que desde hacía tres años mantenía una relación sentimental con otra mujer, una empresaria valenciana que visitaba asiduamente el Palacio de la Zarzuela como miembro de la junta directiva de una ONG internacional.

Tal como ha podido constatar OKDIARIO, dicha mujer aparece en varias fotografías de recepciones oficiales ofrecidas por Don Juan Carlos y la Reina Sofía, que aun hoy permanecen colgadas en la página web oficial de la Casa Real.

La cacería de elefantes de Botsuana

Pese a este desengaño, Corinna continuó al lado del Rey hasta 2013 para “apoyarle” en sus problemas de salud. Los médicos habían detectado al monarca en 2009 un tumor benigno en el pulmón, que le fue extraído en el quirófano en mayo de 2010. Sólo entonces, la Casa Real hizo pública la enfermedad.

Aquel mismo año 2009, había muerto de cáncer el padre de Corinna, tal como relata en la grabación: “Mi padre murió en 2009, tenía un cáncer. Pasé bastante tiempo con él. Y después de su muerte, el Rey me dijo: ‘Oye, tengo una novia desde hace tres años’”.

“Entonces yo le digo: ‘¡Oye, esto no puede continuar!’. Y nos quedamos como amigos. En 2010, pensaba que iba a morir con su cáncer. Hemos dejado ya por separado todas las cosas, yo en mi cuarto y él en su cuarto. Y me quedé con él para ayudarle a superar sus problemas de salud”, explica Corinna en la grabación.

Del mismo modo, asegura que siguió al lado del monarca para apoyarle tras el accidente que sufrió en abril de 2012, en el que se rompió la cadera cuando asistía a una cacería de elefantes en Botsuana: “Después, en 2012, me pidió que me quedara a su lado para motivarle a superar su crisis. Todo lo que me han pedido, lo he hecho. He cumplido”.

Durante el encuentro celebrado en la mansión de Corinna en Londres en junio de 2015, la conversación continuó en los siguientes términos:

–Juan Villalonga: Hay una cosa que es importante: Ella pudo estar con el Rey cuando el Rey tenía opciones, pero el Rey quería estar con ella y con otras más. Y cuando el Rey no tuvo ninguna opción, ninguna…

–Corinna (C.): Sí, yo he sido la última.

–J. Villalonga: Esto no le funcionaba, no podía ni andar… entonces es cuando se enamora de ella.

–C.: Sí.

–J. Villalonga: No me toques los cojones, hombre. Vamos a hacer un libro de eso.

–J. Villarejo: Qué romántico (bromea).

–C.: Eso no ha sido romántico. Ha sido en 2012-2013, cuando no tenía ninguna opción.

–J. Villalonga: Claro, cuando ya no te funciona esto, le dices a tu mujer: Oye, mira, soy totalmente leal, ya soy fiel completamente.

–C.: Sí, sí, ha sido así. Claro, el romanticismo se fue ya en 2009-2010. Porque a mí me ha dolido muchísimo, yo el sufrimiento lo he tenido en 2009-2010, él lo ha tenido mucho después. Y la gente ahora dice: Esta mujer horrible ha dejado al pobre hombre. No, me he quedado con él hasta que…

–J. Villalonga: …para ayudarlo.