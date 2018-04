El marido de Cristina Cifuentes, el arquitecto Javier Aguilar Viyuela, fue socio de la familia Molpeceres, uno de los clanes más importantes del sector de la construcción y de servicios a instituciones públicas de la Comunidad de Madrid. Aguilar Viyuela fue socio de Sonia Molpeceres en Acisclo Gestión de Patrimonio SL y apoderado de la empresa Chávarri & Asociados, sociedad de su amigo Raúl Chávarri Aricha cuyo hermano, Antonio, era pareja de Sonia Molpeceres.

Las sociedades de la familia Molpeceres, durante años han financiado con dinero ‘B’ al Partido Popular de la capital, como figura en las investigaciones sobre la caja paralela de Génova y los papeles de Bárcenas.

El marido de la presidenta de la Comunidad, a quien Cifuentes suele presentar en sus entrevistas como un “mileurista”, contrariamente, ha colaborado entre bambalinas como arquitecto desde hace más de 20 años con una de las tramas inmobiliarias más poderosas de Madrid.

El patriarca del holding familiar, Joaquín Molpeceres Sánchez, ya retirado del negocio, fue investigado en el sumario del caso Bárcenas porque su nombre aparecía entre los papeles del ex tesorero del PP como uno de los donantes de Génova. Finalmente, como sucedió con otros empresarios que engordaron la caja B que controlaba el ex tesorero del PP, no fue procesado.

El marido de Cifuentes, que fracasó en sus negocios particulares y fue embargado por la Justicia en 2012, supo engancharse profesionalmente con la ayuda de su consorte a un grupo societario con estrechísimos vínculos con las administraciones locales y regionales del PP de Madrid.

Sonia Molpeceres Rivas, la hija del todopoderoso empresario de la construcción, a quien el ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta calificó como “gente que colabora con la casa”, en referencia al PP, fue desde mayo de 1998 socia del marido de Cristina Cifuentes en Acisclo Gestión de Patrimonio SL.

Los negocios con la hija de Molpeceres

El arquitecto Javier Aguilar Viyuela fue, hasta el 30 de marzo de 1999, consejero delegado y secretario del consejo de administración de Acisclo Gestión de Patrimonio SL, una empresa que se dedicaba a “la intermediación, gestión, adquisición, explotación, y enajenación de solares y terrenos de todas clases así como de edificios inmuebles”. Al menos, es el objeto social que figura en su constitución en el Registro Mercantil.

Aguilar Viyuela cesó como consejero delegado de Acisclo Gestión de Patrimonio en marzo de 1999 tras conseguirle su mujer un alto cargo en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el mismo día en el que Aguilar Viyuela se despedía de Sonia Molpeceres Rivas, su socio y amigo, Raúl Chávarri Aricha, ingresaba como administrador en la misma firma.

Chávarri Aricha, uno de los inseparables de Aguilar Viyuela desde sus inicios profesionales, mantenía una relación de parentesco con Sonia Molpeceres, que entonces era la pareja de su hermano.

Además, cuatro años después, el 26 de septiembre de 2003, la sociedad Acisclo Gestión de Patrimonio, ya sin el marido de Cifuentes entre sus administradores, trasladó su domicilio social a la segunda planta de la calle Ferraz 2 de Madrid, en la misma oficina donde Javier Aguilar Viyuela había tenido uno de sus despachos profesionales. En aquel ejercicio 2003, Acisclo Gestión de Patrimonio declaró una facturación de 806.603 euros.

Acisclo Gestión de Patrimonio SL entró en situación concursal en 2011 y fue disuelta dos años después. Sonia Molpeceres y Santiago Muñoz Martín, otro de los socios del marido de Cifuentes, perdieron su condición de administradores en agosto de 2010.

Mileurista con sociedades mercantiles

Aunque la presidenta Cristina Cifuentes es muy proclive a ejercer el victimismo y, en repetidas ocasiones, ha afirmado públicamente que su familia carece de patrimonio –siempre recurre al recurso de que vive en un piso de alquiler– su esposo Javier Aguilar participa en la gestión de la empresa Chávarri & Asociados Ingeniería y Arquitectura Energética SL, en la que figura en el registro como apoderado desde diciembre de 2009.

En el consejo de administración de esta empresa se suceden los mismos socios que, junto al marido de Cifuentes, conforman un grupo de mercantiles en el que también aparece Sonia Molpeceres: Raúl Chávarri Aricha y Santiago Muñoz Martín, entre otros.

Chávarri & Asociados fue constituida en Madrid el 19 de marzo de 2008 con un capital social de 10.000 euros con el objeto social de la “promoción, intermediación, gestión, adquisición y explotación de solares y terrenos”. Desde un primer momento, la sociedad, como muchas otras del grupo –ver información en esta misma página–, tuvo su sede en la segunda planta del número 2 de la calle Ferraz.

Desde noviembre de 2009, la actividad empresarial de Javier Aguilar Viyuela, al margen de sus problemas económicos en un Juzgado de lo Social por el fracaso de uno de sus proyectos, ha sido incesante. Además de Chávarri & Asociados el marido de la presidenta de Madrid, el calificado como “mileurista” por Cifuentes, participa en otras tres sociedades: AQT Gestión Proyectos Urbanos SL y Atreides S.

AQT Gestión de Proyectos Urbanos, de la que Aguilar Viyuela es apoderado desde 2010, tiene su sede en Pio XII de Madrid y se dedica a la “adquisición, explotación y enajenación de solares y terrenos”. Raúl Chávarri Aricha es su administrador único.

Una trama de una docena de sociedades

El marido de Cifuentes figura así mismo desde 1992 como administrador de la sociedad Atreides junto a Emilio Dahl Sáenz Santamaría pero, por los datos del Registro Mercantil, es una empresa que se mantiene inactiva desde 1997. Emilio Dahl figura en otras mercantiles como socio de Sonia Molpeceres, lo que sirve para estrechar el vínculo. Son los casos de Ferraz 2 Promotores y Arquitectos y Albaida Distribución Alimentaria. En esta última también figura Raúl Chávarri Aricha como consejero delegado.

Sonia Molpeceres Rivas compartió con su padre Joaquín Molpeceres Sánchez –el propietario de un holding que aglutina sociedades como Licuas, Desprosa, Mercali o Molcasa-, el cargo de consejera delegada mancomunada de la sociedad Edificios Comerciales, entre agosto de 2012 y noviembre de 2015. La empresa fue extinguida un año después tras los sucesivos problemas judiciales del patriarca familiar. Sonia Molpeceres ocupaba su cargo societario desde mayo de 2012.

La socia del marido de Cifuentes ha sido además administradora de sociedades como: Lavado del Plaza, Sonsonete, Marina Punta del Este, Antanar Proyectos, Acisclo, Ariant Gestion Integral de Distribución y Club de Gestión e Inversión Allard, entre otras.

En esta última sociedad, Sonia Molpeceres fue presidenta hasta 2010, año en el que fue sustituida por su pareja, Antonio Chávarri Aricha -actual presidente- y varios socios del marido de Cifuentes: Raúl Chávarri, Santiago Muñoz Martín y Emilio Jesús Dahl Sáenz de Santamaría, entre otros.

Javier Aguilar Viyuela no aparece en esa sociedad porque cuando fue constituida, en marzo de 1999, ocupaba un alto cargo público en la Comunidad de Madrid, que había conseguido gracias a los contactos de su mujer.