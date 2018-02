El alto cargo de Carmena imputado por dar sobornos en Angola creó una sociedad en Panamá con un ministro

El directivo de Mercamadrid Álvaro Curiel, nombrado por el equipo de gobierno de Manuela Carmena e imputado por pagar comisiones ilegales en Angola, ha compatibilizado este cargo público con la presidencia de una sociedad en Panamá.

Según los datos oficiales del Registro Público de Panamá, Álvaro Curiel ha sido presidente y director de la sociedad PersonalPlus SA desde diciembre de 2012 hasta el 24 de mayo de 2016, fecha en la que la empresa quedó disuelta.

Cuando el equipo de gobierno de Carmena nombró a Curiel director de Mercados de Mercamadrid, en octubre de 2015, la dirección de la empresa municipal le advirtió que su cargo era incompatible con los puestos de administrador que ocupaba en dos sociedades de las que es accionista en España: Work Today y Make & Market. Curiel optó por delegar en sus socios los cargos administrativos que ocupaba en ambas sociedades.

Sin embargo, Curiel ocultó a la dirección de Mercamadrid que en aquel momento era presidente de una sociedad en Panamá, PersonalPlus SA, un cargo que ha compatibilizado de forma irregular hasta mayo de 2016 con su puesto en la empresa municipal que preside la edil podemita Marta Higueras.

Mordidas para el ex presidente de Angola

PersonalPlus fue constituida en Panamá en 2012 con un capital social de 10.000 dólares y tiene su sede en el despacho de abogados Arrocha & CO. que actuaba como su agente residente. Este despacho está especializado en ofrecer asesoría legal, comercial y fiscal a quienes desean montar una sociedad en Panamá.

El responsable de la firma Arrocha & CO., Melitón Arrocha, ha sido ministro de Comercio del Gobierno de Panamá desde junio de 2014 hasta diciembre de 2016. Dimitió tras ser acusado de corrupción: su bufete de abogados Arrocha & CO. había representado a la empresa chilena Sonda que en octubre 2013 recibió un contrato de 12 millones de dólares del Gobierno de Panamá para gestionar el sistema de cobro del Metrobús hasta el año 2021. El pasado mes de enero, Melitón Arrocha fue nombrado embajador del Gobierno de Panamá ante las Naciones Unidas.

En cuanto a Álvaro Curiel, recientemente ha eliminado de su perfil profesional de Linkedin cualquier referencia a su sociedad panameña PersonalPlus SA (que ocultó a la dirección de Mercamadrid) y a su etapa en la empresa pública Mercasa.

Como ha informado OKDIARIO, como directivo de Mercasa Curiel presidió durante un año y medio el consorcio Mercasa Incatema. Ahora está imputado en la operación Trajano por el pago de comisiones ilegales en Angola. Según la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, el consorcio Mercasa Incatema (participado al 50% por Mercasa) pagó 20 millones de euros en comisiones para la construcción de un mercado de abastos.

De esta cantidad, al menos 10 millones habrían acabado en manos del ex presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Como presidente de Mercasa Incatema, Curiel firmó personalmente uno de los convenios que establecía el pago de comisiones al prófugo de la Justicia Guilherme Taveira Pinto. En la misma causa están imputados Pablo González (hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González) y el ex presidente de Mercasa Eduardo Ameijide.

Amigo personal de Rodríguez Zapatero

Durante su etapa como directivo de Mercasa, Álvaro Curiel no sólo participó en la construcción del mercado de abastos de Angola, sino también en otros proyectos similares en países como Costa Rica, República Dominicana y Panamá (donde el juez José de la Mata investiga si la empresa pública también pagó comisiones ilegales).

Y fue precisamente en 2012, después de que el actual Gobierno del PP le destituyera del cargo que ocupaba en Mercasa, cuando Curiel fundó en Panamá su sociedad PersonalPlus SA. Álvaro Curiel es un estrecho colaborador y amigo personal del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

En mayo de 2004, tan sólo dos meses después de ganar sus primeras elecciones generales, Zapatero colocó a Curiel como jefe de Compras e Inventario del Palacio de la Moncloa. Un cargo que dependía directamente de la Secretaría de Estado de la Presidencia del Gobierno.

Tras ocupar este cargo durante tres años, Curiel se convirtió en director financiero y de Operaciones de la empresa pública Mercasa, que entonces presidía el socialista Javier de Paz. “Curiel es amigo personal de Zapatero”, han explicado a OKDIARIO fuentes internas de Mercasa, “presume de haber viajado con él en el avión oficial y de haber compartido partidas de póquer” con el entonces presidente del Gobierno.