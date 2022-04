El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este domingo tras las atrocidades cometidas por Rusia en la ciudad de Bucha, próxima a Kiev, que por supuesto «esto es un genocidio». También agregó que Ucrania está siendo «destruida y exterminada» por las fuerzas rusas. «Lo llevamos denunciado desde que comenzó la invasión. Rusia está devastando nuestros pueblos y ciudades».

También el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha denunciado como «genocidio» la muerte de ucranianos, civiles, según las autoridades ucranianas, asesinados por fuerzas rusas antes de retirarse de localidades como Bucha, a las afueras de la capital. «Lo que ha sucedido en Bucha y en otras localidades de la región de Kiev sólo puede describirse como genocidio. Son crueles crímenes de guerra de los que Vladimir Putin es el responsable», ha afirmado.

En este sentido, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, ha acusado a las fuerzas rusas de orquestar una «masacre» en Bucha y ha pedido al G7 que emita una serie de «nuevas sanciones devastadoras» contra Moscú, con carácter inmediato.

«La masacre de Bucha ha sido deliberada. El objetivo de los rusos es el de eliminar a todos los ucranianos que puedan. Tenemos que detenerles y echarles a patadas», ha declarado.

«Demando nuevas y devastadoras sanciones del G7 ahora», ha añadido el ministro, antes de proponer un embargo sobre el petróleo, el gas y el carbón rusos, el cierre de puertos a todos los barcos y bienes de Rusia, y la desconexión de todos los barcos rusos del mecanismo de intercambio financiero SWIFT.

“Is this genocide?” @margbrennan asks Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.

“Indeed. This is genocide,” Zelenskyy says, adding that Ukraine is being “destroyed and exterminated” by Russian forces.

— Face The Nation (@FaceTheNation) April 3, 2022