La presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, no intervendrá este viernes en el XX Congreso nacional del PP que se celebra en Sevilla al haber iniciado ya un viaje a la capital de Ucrania, Kiev, como muestra de apoyo de la Unión Europea a la ciudadanía y autoridades ucranianas en el marco de la invasión rusa. Si bien figuraba en el programa del cónclave de los populares para tomar la palabra presencialmente esta tarde a las 16.20 horas, Metsola confirmó anoche a través de las redes sociales que se encontraba «camino de Kiev», sin dar más detalles por razones de seguridad.

Fuentes del Comité Organizador del XX Congreso del PP que preside el eurodiputado Esteban González Pons, consultadas por OKDIARIO, califican de «causa justificada» el hecho de la ausencia de Metsola, que es la primera líder de una institución de la Unión Europea que visitará el territorio ucraniano desde el inicio del conflicto y en un momento en el que los Veintisiete estudian la posible adhesión de Ucrania al grupo.

La democristiana maltesa sólo ha informado de este viaje a través de las redes sociales, situándose «camino de Kiev» (con texto en inglés y ucraniano) e incluyendo una fotografía suya con rostro serio delante de un tren y el lema ‘Apoyar a Ucrania’. Durante su estancia en Kiev, la presidenta del Parlamento europeo trasladará el apoyo de la Cámara a la ciudadanía ucraniana, así como un mensaje de esperanza en el contexto de la guerra, según fuentes parlamentarias recogidas por Ep.

Según estas fuentes, Metsola viaja a Kiev acompañada de una «delegación mínima». Por el momento no se ha aportado más información sobre la agenda prevista para los próximos días aludiendo a motivos de seguridad.

On my way to Kyiv 🇺🇦

На шляху до Києва 🇺🇦 #StandWithUkraine pic.twitter.com/8fz43BkapJ

— Roberta Metsola (@EP_President) March 31, 2022