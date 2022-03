El PP europeo quiere mostrar su respaldo al presidente de la Xunta y candidato único a presidir el PP español, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras su pacto con Vox en Castilla y León. Y lo hará con una fuerte presencia en el próximo Congreso nacional del partido, el del adiós de Pablo Casado, previsto para los próximos 1 y 2 de abril en Sevilla.

Según informan fuentes del Comité Organizador del cónclave, ha sido a raíz de la «polémica vista en la prensa» sobre lo trasladado por Pablo Casado en la última reunión de líderes del PPE y la reacción del propio Mañueco, que se ofreció a explicar su pacto con Vox a quien fuera necesario de su mismo partido, cuando dirigentes del PP europeo -que ya tenían la invitación cursada- han querido confirmar y destacar su asistencia al cónclave de Sevilla para así avalar tanto a Mañueco como al nuevo proyecto de Feijóo.

Así, estarán el presidente del Grupo Popular en el Parlamento europeo, Manfred Weber, candidato a liderar a los populares europeos en mayo; la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, y uno de los vicepresidentes de la Comisión, el griego Margaritis Schinas, que habla español y que todo apunta a que tomará la palabra en XX congreso nacional del PP.

Tales fuentes del PP han explicado que no estará previsiblemente Donald Tusk, jefe del Partido Popular Europeo y ex presidente del Consejo Europeo, que reside en Varsovia, no en Bruselas, y que ya está de salida en los últimos meses de mandato. Precisamente, es el propio Weber, que estará en el cónclave de Sevilla, uno de los favoritos para tomar el relevo de Tusk a partir de mayo. Además, estas fuentes enmarcan la primera reacción de Tusk en la perspectiva que tiene al ser de Polonia, país cuyo primer ministro, Mateusz Morawiecki (Ley y Justicia), es aliado de Vox.

El propio Casado

En el marco de una reunión del Partido Popular Europeo el pasado jueves, Casado deslizó que con él a los mandos el acuerdo con Vox no se habría producido. Así lo reveló después a la prensa el propio Donald Tusk, jefe del PPE, quien manifestó que se lo había trasladado el propio Casado en dicho encuentro celebrado horas después del anuncio del acuerdo de legislatura en Castilla y León.

«Casado, nuestro colega que ha participado en el encuentro de hoy y que como sabemos dimitió de su puesto, era una garantía personal para evitar que el Partido Popular, en el centroderecha, tuviera flirteos con los radicales y de extrema derecha como Vox», dijo el polaco Tusk el pasado jueves en París durante dicha reunión de líderes del PPE previa a la cumbre informal de jefes de Estado europeos en Versalles.

Ante ello, Mañueco dijo sentirse «sorprendido» por tal posición atribuida al todavía presidente del PP: «Tengo que decir que Pablo Casado, presidiendo el Comité Ejecutivo del partido, dos días después del resultado electoral, dijo: ‘Alfonso, cuentas con el respaldo de todo este Comité Ejecutivo y del PP nacional para negociar la continuidad de ese Gobierno de éxito’. Esas son las palabras literales». Así lo declaró al día siguiente el líder de los populares en Castilla y León en una entrevista en el programa Es la Mañana de Federico, en esRadio, preguntado por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Mañueco insistió en la necesidad de evitar elecciones, un elemento crucial como es el de la «estabilidad» -en medio de una pandemia y de la guerra de Ucrania- que las fuentes citadas del PP interino también remarcan sobre lo trasladado a los dirigentes del PP europeo en los últimos días.