El presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha lanzado todo un recado al todavía presidente del PP, Pablo Casado quien, en el marco de una reunión del Partido Popular Europeo este jueves, comentó que con él a los mandos el acuerdo con Vox no se habría producido. Así lo reveló después a la prensa el propio Donald Tusk, jefe del PPE, quien manifestó que se lo había trasladado el propio Casado en dicho encuentro celebrado horas después del anuncio en Castilla y León.

Mañueco se ha reconocido «sorprendido» por esa posición del aún presidente del PP: «Tengo que decir que Pablo Casado, presidiendo el Comité Ejecutivo del partido, dos días después del resultado electoral, dijo: ‘Alfonso, cuentas con el respaldo de todo este Comité Ejecutivo y del PP nacional para negociar la continuidad de ese Gobierno de éxito’. Esas son las palabras literales».

Así lo ha revelado el líder de los populares en Castilla y León en una entrevista, este viernes, en el programa Es la Mañana de Federico, en esRadio, preguntado por el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Mañueco se ha negado asimismo a calificar a Vox como partido de «extremaderecha», como sí hace Casado. «No quiero poner etiquetas a las formaciones políticas», ha rebatido.

En este contexto, se ha ofrecido a explicar el acuerdo tanto al presidente del PP europeo, Donald Tusk, como al mismo Casado. «Lo que le pido a la gente es que lea este acuerdo, que no prejuzgue», ha añadido.

Y es que el líder del PPE y ex presidente del Consejo Europeo también cargó contra esta alianza. «Lo que ha pasado en España ha sido una triste sorpresa para mí. Pablo Casado, que ha dimitido de sus responsabilidades en el Partido Popular, era una garantía personal de mantener al Partido Popular en el centroderecha evitando los flirteos con los radicales y movimientos de extrema derecha como Vox», manifestó.

Posteriormente, en rueda de prensa en la sede de los populares en Castilla y León, Mañueco se ha referido también a Casado, reiterando que él mismo (Pablo Casado) dice que se daba el respaldo del Partido Popular» a la presidencia regional para «negociar» y formar un «Gobierno de éxito». «Y eso es lo que hemos hecho», ha enfatizado el presidente en funciones de la Junta.

En cambio, ha proseguido, hubo quien como el PSOE se «autoexcluyó desde el primer minuto», ha criticado sobre la postura mantenida por los socialistas. Con esta acuerdo, Mañueco también ha evitado una posible repetición electoral.

«Reina madre»

Se da la circunstancia de que el propio Pablo Casado prometió a los barones de su formación en la reunión del pasado 23 de febrero en Génova que no interferiría en los asuntos del partido ni hasta la celebración del congreso nacional del PP los días 1 y 2 de abril en Sevilla, donde todavía intervendrá como presidente y será relevado finalmente por Alberto Núñez Feijóo, ni luego ya durante su etapa como ex presidente. De hecho, Casado llegó a decir, según fuentes presentes, que sería como la «reina madre», algo que a tenor de su comportamiento este jueves en Bruselas no se ha producido.

Por su parte, el número dos de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha destacado este viernes que «Feijóo ya explicó que Mañueco era el que tenía la responsabilidad de formar gobierno y quién tomó las decisiones. Fue el PSOE el que no quiso en ningún momento que se pudiera elegir entre PSOE y Vox», ha sostenido, en declaraciones a los medios, antes de participar en unas jornadas sobre periodismo parlamentario en la Cámara autonómica, según informó Ep.