La famosa plataforma de vídeos YouTube ha anunciado este viernes el restablecimiento del canal del ex presidente de Estados Unidos Donald Trump, suspendido hace más de dos años alegando violación de las políticas contra la incitación a la violencia y en relación al asalto al Capitolio.

«Evaluamos cuidadosamente el riesgo continuo de violencia en el mundo real, mientras equilibramos la posibilidad de que los votantes escuchen por igual a los principales candidatos nacionales en el período previo a una elección», ha apuntado YouTube en su perfil oficial de comunicación en Twitter.

Hace así mención a la futura campaña electoral de Trump, quien ha confirmado ya su candidatura para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2024. Esta decisión de YouTube se suma a las recientes de Twitter y Meta -matriz de Facebook-, quienes también han levantado su veto sobre el ex mandatario.

«A partir de hoy, el canal de Donald J. Trump ya no está restringido y puede subir contenido nuevo (…) Este canal seguirá sujeto a nuestras políticas, al igual que cualquier otro canal de YouTube», ha añadido la plataforma de vídeos en la mencionada publicación en Twitter.

YouTube suspendió la cuenta de Trump a mediados de enero de 2021 argumentando que un vídeo compartido por el ex presidente había violado su política contra la incitación de la violencia. Desde entonces Trump no ha podido compartir nuevos vídeos e incluso vio como se capaba la posibilidad de comentar en los ya publicados.

El papel de Trump en el asalto al Capitolio -donde una turba de ultranacionalistas afines al magnate supuestamente trataron de frenar el traspaso de poderes en favor de Joe Biden- motivó su expulsión de las principales redes sociales, dando pie al ex presidente a impulsar su propia plataforma, Truth Social.

Sin embargo, a medida que han pasado los meses, y tras confirmar su candidatura a los próximos comicios, el ex presidente está viendo cómo las redes sociales en las que fue vetado hace dos años poco a poco dan marcha atrás y le dan la bienvenida de nuevo. Sin embargo, pese a poder usar de nuevo Twitter y Facebook, el ex presidente aún no ha publicado nada.