Un tribunal declara «inconstitucional» la medida de Trump para eliminar la ciudadanía de los hijos de los inmigrantes

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha declarado y confirmado este miércoles como «inconstitucional» la orden ejecutiva del presidente, Donald Trump, que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los inmigrantes. Este decreto de la administración Trump contradice la Enmienda 14 de la Constitución de 1868, que considera ciudadano a cualquiera que nazca en EEUU.

Esta decisión se ha producido a raíz de que el Tribunal Supremo ordenase a finales de junio que los juzgados inferiores revisaran las medidas cautelares que habían bloqueado la implementación de la orden de Trump, así como su rango territorial. Ahora, el tribunal de apelaciones de San Francisco ha decidido que la medida cautelar emitida por un juez de Seattle que bloqueaba la orden en todo el país «no representaba» una extralimitación judicial.

Con una votación de 2 a 1, el panel del Noveno Circuito ratificó el bloqueo impuesto previamente el magistrado. La mayoría del tribunal sostuvo que el presidente «no tiene autoridad» para reinterpretar unilateralmente una enmienda constitucional mediante una orden ejecutiva.

«El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo», ha escrito el juez del tribunal de apelaciones, Ronald Gould, en la cadena CNN.

Esta no es la primera vez que Donald Trump intenta limitar la ciudadanía por nacimiento. Ya que, durante su primer mandato (2017–2021) planteó públicamente esta intención, aunque no llegó a firmar ninguna medida formal entonces.

En esta ocasión, su segunda administración impulsó esta orden de forma oficial el pasado 20 de enero como parte de su política migratoria, desafiando explícitamente los precedentes judiciales. La orden ha sido objeto de múltiples demandas en tribunales federales de varios estados hasta que, este miércoles, ha quedado suspendida.

