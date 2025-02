Última hora de la salud del Papa Francisco: ha pasado buena noche pero sigue con insuficiencia renal

El Papa Francisco ha pasado «buena noche», pero sigue presentando síntomas «de insuficiencia renal leve», según el último comunicado emitido por la oficina de prensa del Vaticano, que también ha informado de que continúa recibiendo un tratamiento de oxígeno a través de cánulas nasales.

«La noche ha transcurrido bien. El Papa Francisco ha descansado y continúa recibiendo tratamiento para la neumonía bilateral. Su estado sigue siendo crítico, pero no ha experimentado más crisis respiratorias», reza el nuevo comunicado.

El Sumo Pontífice ingresó en el hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero debido a una bronquitis que acabó derivando en neumonía bilateral. Desde entonces, se ha sometido a distintos tratamientos, pero su salud ha ido empeorando con el paso de los días. De hecho, en la noche de este domingo la Santa Sede informó de que a los problemas respiratorios se sumaba una insuficiencia renal de carácter leve.

Asimismo, el pasado viernes, 21 de febrero, sus médicos ofrecieron una rueda de prensa desde el hospital y advirtieron de que el Papa Francisco todavía «no está fuera de peligro» porque la infección que padece «es muy compleja y está muy extendida».

«Su estado de salud es frágil debido a su edad y sus condiciones médicas. No está fuera de peligro porque la neumonía sigue presente y es una infección compleja y extendida. Faltan unos días para ver cómo evoluciona al tratamiento», señalaron los sanitarios en su comparecencia desde el hospital Gemelli. Así las cosas, manifestaron que el Sumo Pontífice continuará ingresado para continuar con su recuperación. En este sentido, recordaron que «necesitará mucho tiempo para recuperarse».

Hace unas horas, el Sumo Pontífice agradeció a través de redes sociales los «mensajes de afecto» que ha recibido en los últimos días, así como «las cartas y los dibujos de niños» que le han llegado al hospital. «Gracias por esta cercanía y por las oraciones», apuntó en un mensaje difundido en X.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo!

— Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025