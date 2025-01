Trump promete menos burocracia y medidas «rápidas» para reforzar EEUU como potencia mundial

El presidente electo Trump prometió el domingo en Washington en su acto previo a la toma de posesión de este lunes, 20 de enero, menos burocracia y medidas «rápidas» para reforzar EEUU como potencia mundial. «Actuaré con velocidad y una fuerza históricas para solucionar todas las crisis a las que se enfrenta nuestro país», indicó Trump el domingo en el mitin previo a la toma de posesión en Washington en el Capital One Arena. Trump reconoció que «antes incluso de asumir el cargo, ya se están viendo resultados que nadie esperaba ver». El presidente electo reconoció que el mercado de valores está en alza, hay optimismo entre las pequeñas empresas y máximos históricos de Bitcoin, entre otras noticias positivas que han ocurrido en los últimos meses.

Como se puede ver en el vídeo de abajo, Trump destacó que «para cuando el sol se ponga mañana por la tarde, la invasión de nuestras fronteras habrá llegado a su fin, y todos los invasores ilegales de la frontera estarán de una forma u otra de regreso a su casa».

PRESIDENT TRUMP: «By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt — and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way BACK HOME.» pic.twitter.com/hfuiI1xGX2

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) January 19, 2025