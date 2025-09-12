Trump pide calma a sus seguidores tras el asesinato de Charlie Kirk: «Era un defensor de la no violencia»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho un llamamiento a la calma este jueves tras el brutal asesinato del reconocido activista ultraconservador Charlie Kirk, ocurrido la víspera en Utah. El mandatario ha pedido expresamente a sus seguidores que no respondan con violencia al crimen que ha conmocionado al país.

«Él era un defensor de la no violencia. Así es como me gustaría que la gente reaccionara», ha declarado Trump ante los medios de comunicación en los alrededores de la Casa Blanca, donde no ha dudado en elogiar la figura del fallecido activista.

Durante su intervención el presidente norteamericano ha mostrado su dolor por la pérdida del líder conservador asegurando que «era una gran persona, un gran hombre» y «genial en todos los sentidos, especialmente con los jóvenes».

Sobre el autor del crimen el inquilino de la Casa Blanca ha calificado al asesino de «animal» y ha mostrado su deseo de que sea capturado cuanto antes. «Ojalá lo detengan y lo atrapen. Lo que hizo es vergonzoso», ha dicho.

Mientras tanto, las autoridades federales trabajan contrarreloj para dar con el paradero del criminal. Trump ha asegurado que las investigaciones «están progresando», al tiempo que el FBI ha difundido nuevas pruebas del caso.

La agencia federal ha hecho público un impactante vídeo en el que se observa al sospechoso saltando desde la azotea de un edificio tras cometer el asesinato. Las imágenes muestran la frialdad con la que actuó el criminal, que logró huir del lugar de los hechos caminando tranquilamente.

Según ha revelado el FBI, «el sospechoso subió a una azotea; tras disparar y matar a Charlie Kirk, saltó y huyó», abandonando posteriormente «un arma y munición en una zona boscosa cerca de la universidad». Este detalle revela la premeditación del crimen y la planificación previa del escape.

Los investigadores no han perdido el tiempo y ya han recogido evidencias cruciales en la azotea desde donde se perpetró el ataque. Entre las pruebas halladas se encuentran «huellas de zapatos, una huella del antebrazo y una huella de la palma de la mano», según ha confirmado el organismo federal.

La gravedad del caso ha llevado al FBI a ofrecer una recompensa sin precedentes. La agencia ha anunciado que pagará hasta 100.000 dólares (85.200 euros) por cualquier información que conduzca a la identificación y arresto del individuo o individuos responsables del asesinato de Charlie Kirk.