Trump estalla contra su portada en ‘Time’: «¡La peor foto de todos los tiempos!, desaparece mi…»

El presidente Donald Trump, recién llegado de su gira triunfal por Oriente Próximo, no ha podido contener su indignación esta madrugada al ver la portada de la revista Time dedicada a «su triunfo» por conseguir el alto el fuego entre Israel y Hamás. Aunque el artículo elogia su logro como un «hito histórico» de su segundo mandato, Trump ha estallado por la que califica como una «súper mala foto» porque «desaparece» su cabello y lo hace parecer ridículo.

En un post publicado en su plataforma Truth Social Trump no ha escatimado en críticas por su foto de portada en Time: «Time Magazine escribió una historia relativamente buena sobre mí, pero esta foto podría ser la Peor de Todos los Tiempos. ¡Desaparecieron mi cabello, y luego pusieron algo flotando encima de mi cabeza que parecía una corona flotante, pero una extremadamente pequeña! ¡Realmente raro! Nunca me han gustado las fotos desde ángulos inferiores, pero esta es una foto súper mala y merece ser llamada a cuentas. ¿Qué están haciendo y por qué?».

La polémica imagen de Trump en la portada de Time, tomada desde abajo y con luz solar intensa que ilumina el rostro de Trump hacia arriba, muestra al presidente con una expresión pensativa, pero resalta sus facciones de manera que, según él, lo hace ver «extraño».

La portada, titulada «Su Triunfo», celebra el acuerdo de paz que ha liberado a todos los rehenes israelíes retenidos en Gaza, describiéndolo como un «punto de inflexión estratégico» para la región. Trump acababa de aterrizar en Israel para reunirse con familias de rehenes y dirigirse al Parlamento antes de viajar a Sharm El-Sheikh en Egipto.

Esta no es la primera vez que Trump arremete contra imágenes suyas en la publicaciones. En 2017, criticó la portada de un libro sobre su victoria electoral por usar «la peor foto mía».

Aliados como Kari Lake, actual jefa de la Voz de América, han salido en su defensa, acusando a Time de usar «las fotos más desfavorecedoras» en un momento en que deberían «honrarlo». Lake, incluso, ha compartido una portada falsa y más halagadora, instando a sus seguidores a viralizarla en lugar de la oficial, tachándola de «fake news».

La revista Time, que ha nombrado a Trump Persona del Año en dos ocasiones, no ha respondido aún a las quejas del presidente. Mientras tanto, Trump tiene una agenda apretada este martes: almuerza con el presidente argentino Javier Milei y asiste a la ceremonia de la Medalla de la Libertad para Charlie Kirk. El episodio ha generado burlas en redes sociales, donde usuarios comparan la foto con portadas más «heroicas» de demócratas como Joe Biden o Barack Obama. Sin embargo, para Trump, el foco está claro: el logro diplomático es innegable, pero su imagen, no tanto.