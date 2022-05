Un tiroteo en un supermercado en el norte de EEUU deja al menos 10 muertos

Al menos 10 personas han fallecido este sábado a consecuencia de un tiroteo en un supermercado en Buffalo, en el Estado de Nueva York. Al parecer, un desconocido abrió fuego sobre las personas que había en el centro comercial en ese momento. La policía de la localidad consiguió poco después detener al presunto agresor.

El hombre entró al supermercado con un fusil para acto seguido abrir fuego, detallo uno de los testigos. Las autoridades creen que el hombre ha podido transmitir en vivo el tiroteo e investigan si había publicado anteriormente un manifiesto en internet.

En estos momentos se está procediendo con las investigaciones preliminares del suceso, por lo que las autoridades locales aún no han aclarado si el tiroteo tuvo un motivo racial.

El supermercado se encuentra en un vecindario predominantemente de raza negra, a unos cinco kilómetros al norte del centro de Buffalo. El área afectada es principalmente residencial, con una tienda de la cadena Family Dollar y una estación de bomberos cerca de la tienda.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.

— Buffalo Police Dept (@BPDAlerts) May 14, 2022