Evacuan una terminal del aeropuerto JFK de Nueva York por un incendio

Al menos nueve intoxicados a causa de un incendio este miércoles en unas escaleras mecánicas del aeropuerto JFK de Nueva York en la terminal 8 en el vestíbulo C, la cual ha sido evacuada. Cuatro de las personas intoxicadas han sido trasladadas al hospital por lesiones leves. Al menos 1.000 personas han sido evacuadas. Al menos 153 vuelos en el aeropuerto JFK han sido cancelados y 1.514 han sufrido retrasos desde las 11:00 de la mañana (17:00 horas en España) a consecuencia del incendio en el aeropuerto.

Poco después de las 7:00 horas (13:00 en España), el Departamento de Bomberos de Nueva York ha recibido un aviso de humo y ha evacuado la Terminal 8 debido a la presencia de humo. Según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, cuatro de las nueve personas intoxicadas han sido trasladadas al hospital por lesiones leves.

«Las operaciones de vuelo en la Terminal 8 se han visto afectadas. Por favor, consulte con su aerolínea para determinar el estado de su vuelo», según han informado en redes sociales. Cerca de 1.000 personas fueron trasladadas en autobús a otras partes de la terminal donde las operaciones estaban en curso.

Como se ha indicado con antelación, al menos 153 vuelos se han visto afectados por cancelaciones. Pero, ya se ha reanudado el tráfico aéreo con normalidad en el JFK. Steve Burns, portavoz de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, ha informado que las operaciones de la terminal se reanudaron a las 8:15 horas (14:15 horas en España), poco más de una hora y media después de que se desatara el incendio, el cual se investiga su causa.

