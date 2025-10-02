Sorprendente confesión de Putin: «Pasé una noche en casa de Blair y tomamos café en pijama por la mañana»

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha hecho una sorprendente revelación este jueves cuando ha sido preguntado en una entrevista por su opinión sobre el ex primer ministro británico Tony Blair, tras ser elegido por Donald Trump para gobernar Gaza junto a él si prospera su plan de paz.

Tras elogiarlo, Putin ha confesado algo inesperado: «Conozco personalmente al señor Blair», ha dicho. «Pasé la noche en su casa, tomamos café en pijama por la mañana», ha añadido, para sorpresa de todos los presentes, que han sonreído expansivamente ante la revelación.

Putin no desaprovechó la oportunidad para elogiar a Trump en la comparecencia, destacando el plan de Trump y Tony Blair para pacificar Gaza.

Putin said he spent the night at Tony Blair’s home and in the morning they drank coffee together in their pajamas Mr. Blair, is that really true? pic.twitter.com/bGHhfoCZsk — NewsEra (@NewsEra_) October 2, 2025

Esta confesión ha hecho recordar otro encuentro insólito que protagonizaron ambos en el año 2000. Un entonces valorado Tony Blair y un Vladímir Putin todavía desconocido, que formaba parte de la temida KGB, fueron juntos al Teatro Mariinsky a ver una versión de la ópera Guerra y Paz de Sergei Prokofiev, basada en la célebre novela de León Tolstoi.

La imagen de ambos, del 11 de marzo de 2000, fue distribuida por el Kremlin. El contexto político de aquel encuentro era delicado, ya que Boris Yeltsin acababa de renunciar y entregado el poder a Putin. Las elecciones fueron dos semanas después de ese encuentro y el desconocido ex agente de la KGB fue el ganador de los comicios.