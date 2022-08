La política finlandesa vuelva a vivir otra polémica de la mano de su primera ministra, Sanna Marin. Ahora por una foto. Marín se ha visto obligada a disculparse, esta vez si, por la difusión de una fotografía de una fiesta en su residencia oficial en la que se ve a dos mujeres besándose mientras se cubren los pechos desnudos con un cartel en el que pone «Finlandia».

Nunca la política finlandesa había dado para tanto fuera de las fronteras del país noreuropeo. Pero en la última semana, dos polémicas protagonizadas por la primera ministra, Sanna Marin, ha generado que sea conocida ya en todo el mundo, muy a su pesar, seguramente.

Este martes se ha conocido que Sanna Marin ha pedido disculpas por la difusión de la citada fotografía. «La imagen es inapropiada», ha reconocido la primera ministra durante una rueda de prensa, sólo unos días después de que tuviese que salir al paso de las críticas generadas en parte de la oposición por unos vídeos privados en los que aparecía de fiesta.

👀A Sanna Marin apology in #Finland. This time after a music festival, friends were staying at her official residence and plastering racy pics on social media. Sanna Marin seems to lack judgment when picking her new friends… https://t.co/2g1SbYsyWb pic.twitter.com/Y7NP4Vr041

— David Mac Dougall (@davidmacdougall) August 23, 2022