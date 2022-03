Los efectos de la invasión a Ucrania decretada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya tiene sus consecuencias directas en la población rusa. El impacto de la batería de sanciones internacionales decretadas contra su país, está provocando que el miedo a la escasez de productos básicos esté llevando a los ciudadanos a pelearse en los supermercados.

A pesar de que las autoridades rusas han difundido que hay garantías de que no habrá escasez, lo cierto es que productos como azúcar, cereales o la sal, están desapareciendo de los comercios.

Las autoridades rusas han instado a la población a no entrar en pánico y comprar alimentos en medio de las preocupaciones por la escasez provocadas por la guerra del presidente ruso Vladimir Putin contra Ucrania.

Las sanciones occidentales y las prohibiciones del espacio aéreo impuestas a Rusia han provocado el hundimiento de la economía del país, lo que ha generado temores de escasez de alimentos entre civiles. Sin embargo, la propaganda rusa señala que «los rusos no tienen absolutamente ninguna necesidad de ir a las tiendas y comprar trigo, azúcar o papel higiénico», como aseguró este domingo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

«Lady, the limit is 5, they won’t let you check out!» Russians fight over sugar. (H/t @Reevellp) pic.twitter.com/9cvtgSFttB

— Alec Luhn (@ASLuhn) March 19, 2022