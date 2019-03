El Parlamento británico rechaza celebrar un nuevo referéndum sobre el Brexit

La iniciativa impulsada por The Independent Group no sale adelante mientras Trump critica a May por su gestión del Brexit

El Parlamento británico ha rechazado este jueves celebrar un segundo referéndum sobre el Brexit. La iniciativa había sido impulsado por los diputados de The Independent Group pero no ha conseguido salir adelante. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado que es “una vergüenza” la forma en la que se ha gestionado el Brexit, reprochando a la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, que no hiciera caso de las “ideas” que le dio sobre cómo debía negociar. “Es una vergüenza que se haya hecho de esta forma”, ha dicho Trump durante la reunión que ha tenido este jueves en la Casa Blanca con el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, de visita oficial en Estados Unidos. “Está haciendo pedazos un país. De hecho está haciendo pedazos a un montón de países”, ha añadido, según informa CNN. Trump ha aprovechado la ocasión para revelar que en su momento le dio a la ‘premier’ sus “ideas” sobre cómo debía negociar Reino Unido con la Unión Europea. “No me escuchó, y está bien, pero se habría negociado de una manera diferente”, ha afirmado. Ha hecho hincapié sobre “lo mal” que ha negociado Londres su divorcio con Bruselas, aunque ha realizado una pequeña concesión al reconocer que el Brexit “es algo complejo”, mientras que ha alabado a la UE porque “ha sido muy dura”. “Francamente, ha sido una cosa de un solo lado durante muchos, muchos años”, ha zanjado. En lo tocante al rol que ha jugado Estados Unidos, Trump se ha congraciado por lo “fantásticamente” bien que se ha comportado la potencia norteamericana. “Podemos hacer un acuerdo comercial muy grande con Reino Unido”, ha destacado. El 29 de marzo se producirá automáticamente el Brexit sin que el Parlamento británico haya dado todavía su visto bueno al acuerdo negociado por Downing Street y la UE, lo que aboca a una ruptura caótica. Para evitarlo, la Cámara de los Comunes se dispone a votar este jueves si Londres pide a Bruselas una extensión del plazo.