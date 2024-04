La OIEA asegura que la central nuclear de Irán no ha sufrido daños en el ataque de Israel

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha asegurado que las instalaciones nucleares de Isfahán, en Irán, no han sufrido daños en el ataque con drones lanzado por Israel en la madrugada de este viernes. Asimismo, en el comunicado difundido, la citada agencia ha recordado que «las instalaciones nucleares nunca deben ser un objetivo en los conflictos militares».

«La OIEA puede confirmar que no ha habido daños en las instalaciones nucleares de Irán. El director general, Rafael Grossi, sigue pidiendo a todo el mundo una moderación extrema y reitera que las instalaciones nucleares nunca deben ser un objetivo en los conflictos militares. La OIEA sigue muy de cerca la situación», han señalado en una publicación en redes sociales.

IAEA can confirm that there is no damage to #Iran’s nuclear sites. DG @rafaelmgrossi continues to call for extreme restraint from everybody and reiterates that nuclear facilities should never be a target in military conflicts. IAEA is monitoring the situation very closely. pic.twitter.com/4F7pAlNjWM

