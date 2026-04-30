Nueva amenaza del ‘fantasmal’ Mojtaba Jamenei: «EEUU no tiene cabida en el Golfo, salvo en el fondo del mar»

El líder supremo de Irán, el fantasmal Mojtaba Jamenei, ha vuelto a aparecer en forma de texto en sus redes, esta vez, con una idea mucho más desafiante, defendiendo el programa nuclear y balístico de Teherán. Ha asegurado también, recuperando el tono de panegírico altivo, que el futuro del golfo Pérsico será uno «sin presencia de Estados Unidos», dado que Washington «no tiene cabida en la zona, salvo si es en el fondo del mar».

«Con ayuda de Dios, el brillante futuro de la región del golfo Pérsico será uno sin presencia de Estados Unidos y en servicio del progreso, el bienestar y la prosperidad de sus pueblos», ha expresado Mojtaba Jamenei en su mensaje con motivo del Día Nacional del Golfo Pérsico.

Así, ha manifestado que «los extranjeros que cometen actos malignos desde miles de kilómetros de distancia no tienen lugar en esta zona, salvo si es en el fondo del mar», al tiempo que ha insistido en que, una vez concluya el conflicto en Oriente Medio, «se iniciará un nuevo orden para la región y el mundo».

La población iraní «considera todas las capacidades de Irán, basadas en la identidad, la espiritualidad, el bienestar humano, la ciencia, la industria y la tecnología, desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las capacidades nucleares y de misiles, como activos nacionales, y las protegerán del mismo modo que protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país», proclama Mojtaba Jamenei.

El líder supremo de Irán, que no ha comparecido en público al estar desfigurado y resultar herido en la ofensiva el 28 de febrero de Estados Unidos (en la que murió su padre, el ayatolá Alí Jamenei), ha asegurado que el golfo Pérsico «ha dibujado parte de la identidad y la civilización» de Irán.

«El paso entre el estrecho de Ormuz y el golfo de Omán es vital y único para la economía global. Este capital estratégico ha generado la avaricia de muchos males durante los últimos siglos», ha lamentado Mojtaba Jamenei, antes de afirmar que «dos meses después de la mayor campaña militar y agresión de los matones en la región y la vergonzosa derrota de Estados Unidos y su plan, surge un nuevo capítulo para el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz».

En este sentido, ha subrayado que el conflicto ha demostrado que «la presencia de estadounidenses y su atrincheramiento en tierras del golfo Pérsico es el principal factor de inseguridad en la región» y que «la base marioneta de Estados Unidos en la región no tienen la fuerza ni la capacidad para garantizar su propia seguridad, y mucho menos la de sus adictos y los que aman a Estados Unidos en la región».

«Las normas legales y la aplicación de la nueva gestión del estrecho de Ormuz traerá tranquilidad y progreso en beneficio de todas las naciones de la región», ha dicho Jamenei, que ha esgrimido que «sus beneficios económicos alegrarán los corazones de la nación, si Dios quiere, incluso si molesta a los infieles», en referencia a Estados Unidos e Israel.