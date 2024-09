Un muerto y un herido en un ataque yihadista a cuchilladas al grito de «¡Alá es grande!» en Róterdam

La investigación del atentado en Róterdam ya está en marcha y el hecho de que el agresor habría gritado «¡Alá es grande!», está incluido en dicha investigación.»Lo incluiremos en la investigación, pero es demasiado pronto para ponerle una etiqueta en este momento», dijo en este sentido un portavoz de la policía.

1/2 Bij een #steekincident in de omgeving van de #erasmusbrug #rotterdam zijn twee mensen zwaargewond geraakt. Eén van de twee slachtoffers is overleden. Andere slachtoffer is naar ziekenhuis vervoerd. Een man is aangehouden. Ook hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

— Politie Eenheid Rotterdam eo (@POL_Rotterdam) September 19, 2024