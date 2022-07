Muere a los 73 años Ivana Trump, primera esposa del ex presidente de EEUU

Ivana Trump, la primera esposa del ex presidente Donald Trump, ha fallecido a los 73 años de edad. Fue hallada sin vida este jueves en su apartamento de Nueva York. La ex modelo nacida en lo que ahora es República Checa habría muerto de un paro cardiorespiratorio. Su ex marido Donald Trump ha declarado a través de las redes sociales que «me entristece mucho informar a todos los que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su casa en la ciudad de Nueva York».

“Nuestra madre fue una mujer increíble, una mujer imponente en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante, y una madre y amiga amorosa”, ha señalado la familia Trump por medio de un comunicado.

“Ivana Trump era una sobreviviente. Huyó del comunismo y abrazó a este país. Le enseñó a sus hijos lo que es la fortaleza, la compasión y la determinación”, agregó la familia.

Tras el divorcio con el ex presidente de EEUU mantuvo una buena relación con sus hijos. Algunos insisten que, incluso, fue cercana, a pesar de las diferencias que les separaban. Tal podía ser esa comunicación entre ambos que Donald Trump, la llamaría para pedirle algunos consejos. Otras fuentes, aseguran que incluso siendo presidente, le ofreció ser embajadora en Checoslovaquia.

Ivana Trump, era la madre de tres de los hijos de Donald Trump. Fue en 2017, cuando publicaría su libro Ivana, Educando un Trump.