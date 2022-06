Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Mario Draghi han viajado este jueves a Irpin, en las afueras de Kiev, para reunirse con Volodímir Zelenski. Un encuentro en el que tienen por objetivo expresar la solidaridad europea con Ucrania, así como el envío de armas. Pero tiene otro objetivo: tratar de que el presidente ucraniano vaya tomando conciencia de que es necesario que negocie con Vladímir Putin.

La situación económica en Europa es insostenible: la inflación recorre el continente desbocada, la crisis energética derivada de la invasión rusa no tiene solución a corto plazo, los bancos centrales europeos tratan de contener los índices negativos como pueden, con unas primas de riesgo que han vuelto a dispararse.

El futuro incierto es ya un peligro para el continente, por lo que los líderes que han visitado hoy a Zelenski lo han hecho, también para que no descarte ya taxativamente la opción de negociar con Putin. Y ¿qué significa negociar? Pues simple y llanamente, que es posible que deba pensar en poner en la mesa de negociación la cesión del territorio del Donbás o parte de él, así como de Crimea.

De hecho, el presidente francés, Emmanuel Macron, ya dejó caer este extremo este miércoles en un discurso ante las tropas francesas de la OTAN. Allí, el mandatario galo abogó por unas negociaciones entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra en Ucrania. Eso, sí, prometió garantías europeas para este país atacado, y se refirió a Rusia como «una potencia temible» con la que «no queremos guerra».

Pero también lanzó el mensaje que a partir de ahora vamos a escuchar a los líderes europeas: «El presidente ucraniano (Volodímir Zelenski) va a tener que negociar con Rusia, y nosotros, los europeos, estaremos presentes en esa mesa para ofrecer garantías de seguridad», dijo Macron ante las tropas francesas desplegadas bajo el paraguas de la OTAN en la base militar rumana de Mihail Kogalniceanu, junto al Mar Negro.

«Ningún discurso excesivo debe ensombrecernos el futuro», afirmó el mandatario galo en referencia a quienes rechazan la negociación de Kiev con Moscú como forma de poner fin al conflicto desatado el 24 de febrero con el comienzo con la invasión a gran escala rusa de Ucrania.

In Kyiv today with my European colleagues 🇩🇪 Chancellor @OlafScholz, 🇫🇷 President @EmmanuelMacron and 🇮🇹 PM Mario Draghi @Palazzo_Chigi to show our strong support and full solidarity with President @ZelenskyyUa and the Ukrainian people. This illegal Russian aggression must stop! pic.twitter.com/r5wKaGJm9b

