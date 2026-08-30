Al menos siete muertos en el naufragio de un ferry con 267 personas a bordo al norte de Chipre

Un ferry catamarán con 267 personas a bordo se ha hundido este domingo en las costas del norte de la isla de Chipre, concretamente cerca de la localidad de Kirenia, en la parte de Chipre controlada por la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre. Ya se han rescatado con vida a 159 personas, pero desgraciadamente hay siete fallecidos.

El primer ministro turcochipriota, Ünal Üstel, ha confirmado que hay víctimas mortales, aunque no ha concretado cifras, y ha destacado que se han movilizado «todos los medios disponibles» para el rescate.

Mientras, el alcalde de Kirenia, Murat Senkul, ha alertado de que «la situación es muy grave» y ha explicado que hasta el momento han sido localizadas 159 personas en la operación de rescate.

Efectivos de la Guardia Costera y embarcaciones civiles se han trasladado ya hasta el lugar del siniestro del buque, perteneciente a la empresa privada Filo Denizcilik y se ha movilizado también a policía y ambulancias, han informado las autoridades turcochipriotas.

El ministro de Transportes turcochipriota, Erhan Arikli, ha explicado que el ferry comenzó a hacer agua por motivos que por el momento se desconocen y finalmente zozobró y volcó cerca de Kirenia, Girne para los turcochipriotas. El capitán del ferry lanzó una llamada de auxilio de inmediato.

El buque transportaba a 259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación y volcó poco después de partir desde el puerto de Kirenia, a unos dos kilómetros de la costa. El ferry cubría un trayecto entre Kirenia, de donde partió a las 12:30 horas del domingo, 11:30 horas en la España peninsular, con destino al puerto de Tasucu, en Mersin, en la costa sur de Turquía.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte, el 36,2% de su territorio, tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor a que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares. Los numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado hasta ahora.