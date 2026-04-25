Al menos 7 muertos y 20 heridos en un brutal atentado terrorista con explosivos en Colombia

Al menos siete personas han muerto y otras 20 resultaron heridas tras la detonación de un artefacto explosivo en un brutal ataque terrorista registrado en Colombia en la localidad de Cajibío, en el departamento de Cauca, en la Vía Panamericana. Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho, así como la posible autoría y los responsables del ataque. Por el momento, no se ha confirmado oficialmente la naturaleza del ataque ni la identidad de los autores.

En las últimas 24 horas se han registrado al menos 11 ataques terroristas en varias zonas del suroccidente del país, incluyendo detonaciones de explosivos en la vía Panamericana y ataques con drones, además de golpes contra instalaciones militares. Estos ataques terroristas se han producido en las zonas de El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

Las autoridades han explicado que estos ataques se han concentrado principalmente en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, donde se mantiene un despliegue de la Fuerza Pública para garantizar la seguridad en las zonas afectadas.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se pronunció tras el atentado registrado en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, calificándolo como un «acto de violencia indiscriminada».

🔴Se reporta la explosión de un cilindro que cayó sobre una buseta en el sector conocido como El Tunel, en vía de Cajibío, Cauca. Adicionalmente, se reporta la destrucción de una parte de la vía Panamericana que comunica a Cali con Popayán. Imágenes 📹 pic.twitter.com/Yaiu7wjDna — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) April 25, 2026

Según el mandatario, el ataque con un artefacto explosivo ha terminado con la vida de siete personas y se han registrado más de veinte personas heridas de gravedad. «Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos», ha afirmado Guzmán en su declaración.

El gobernador ha pedido al Gobierno Nacional que adopte medidas más contundentes frente al aumento de la violencia en el departamento del Cauca y en otros municipios afectados como en el municipio de El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

Guzmán ha señalado que la administración departamental está atendiendo la emergencia con toda su capacidad institucional. Guzmán ha indicado además que la red hospitalaria se encuentra al límite de su capacidad debido al número de heridos, mientras que la vía Panamericana permanece en una situación de incertidumbre.

Coche bomba contra el Batallón Codazzi

En la noche del viernes 24 de abril, pocas horas después de un ataque terrorista en Cali, la Tercera División del Ejército informó sobre un nuevo atentado en Palmira (Valle del Cauca).

Según el informe preliminar, se produjo la explosión de un vehículo cargado con explosivos en inmediaciones del Batallón Agustín Codazzi.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, el Ejército atribuyó el atentado al grupo armado organizado residual (GAO-r) Jaime Martínez.

Las autoridades continúan recopilando información para confirmar las circunstancias del ataque y establecer responsabilidades.