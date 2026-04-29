Melania Trump ha vuelto a hacer una de las suyas, dejando en evidencia en público a su marido, el presidente de EEUU: durante la recepción en la Casa Blanca con el rey Carlos III y la reina Camila, Donald Trump tomó la mano de Melania mientras posaban para las fotos oficiales. En un gesto rápido y natural, Melania retiró su mano casi de inmediato. Otra cobra. Pero en esta ocasión pasó algo insólito: él retomó la iniciativa y, tocando sutilmente la punta de sus dedos, acabó por enlazar nuevamente su mano elegantement enguantada.

La imagen, captada en plena visita de Estado británica, ya acumula millones de vistas. Algunos lo definen como detalle sin importancia, otros lo interpretan como un gesto cargado de significado. Sobre todo tras el tercer intento de magnicidio vivido por Melania y Donald Trump en el Hotel Hilton de Washington el pasado domingo.

Melania, impecable con su elegante vestido, mantuvo la compostura y la mirada al frente. Trump continuó con la ceremonia como si nada hubiera pasado. Un segundo. Una mano que se suelta. Miles de memes, teorías y comentarios. ¿Incomodidad protocolaria? ¿Costumbre de pareja? O ¿Melania siendo, una vez más, fiel a sí misma?

“Melania” Muchos rumores porque Melania Trump le soltó la mano a Donald y la sucesión de gestor posteriores. pic.twitter.com/Xzqw5DhUeZ — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) April 29, 2026

No es la primera vez de Melania

Ha habido más ocasiones en las que el planeta entero ha visto una imagen similar de Melania soltando la mano de Trump:

Mayo de 2017 en Israel: en el aeropuerto de Tel Aviv, delante de Benjamin Netanyahu , Melania apartó claramente la mano de Trump mientras caminaban por la alfombra roja. El swat se hizo mundialmente famoso.

en el aeropuerto de Tel Aviv, delante de , Melania apartó claramente la mano de Trump mientras caminaban por la alfombra roja. El swat se hizo mundialmente famoso. Agosto de 2020: al bajar del Air Force One, Trump intentó tomarle la mano dos veces y ella la retiró en ambas ocasiones.

al bajar del Air Force One, Trump intentó tomarle la mano dos veces y ella la retiró en ambas ocasiones. Octubre de 2020: tras el último debate presidencial contra Biden, Melania soltó la mano de Trump de forma visible al salir del escenario.

Otros momentos incómodos se han registrado durante visitas oficiales, en la salida de la Casa Blanca y en eventos públicos, donde ella prefiere caminar con las manos libres o sujetando su bolso o su vestido.