Una mujer que estaba embarazada y dos hombres, fueron asesinados a tiros después de un concierto de la conocida cantante colombiana Karol G. El asesinato tuvo lugar este domingo en Guatemala, a las afueras del recinto donde se llevó a cabo el evento musical de la artista.

Según confirman los cuerpos de socorro de la Ciudad de Guatemala, el asesinato a tiros tuvo lugar en la madrugada de este domingo, después del show de la cantante colombiana. De acuerdo a la misma fuente, el ataque tuvo lugar en las afueras del recinto donde se desarrolló el concierto, a pocos metros de la embajada de Estados Unidos en el país centroamericano.

La Policía Nacional Civil guatemalteca ha asegurado que el presunto autor de los hechos, un hombre de 33 años, ya ha sido arrestado. Según medios locales, el supuesto agresor disparó contra los dos hombres después de una discusión, y una bala perdida impactó en la mujer embarazada, que había acudido al concierto.

Guatemala contabilizó en 2023 un total de 4.361 asesinatos, un 2 % más que en 2022, según datos oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Karol G triunfa en Guatemala

Karol G ofreció dos conciertos en Guatemala, el 1 y 2 de marzo, como parte de su gira por Latinoamérica, ambos con lleno total. La cantante está en uno de los mejores momentos de su carrera. Tras el éxito de su último disco, Mañana Será Bonito, la colombiana sigue triunfando con cada nuevo proyecto que saca y, el nuevo no será diferente. Hace unas semanas salió a la luz el nuevo tema de la cantante junto a Tiësto, Contigo, una colaboración que junta a varias estrellas.

Y es que el videoclip de la unión del dj neerlandés, Contigo, ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube. Este vídeo cuenta con la participación de otra estrella que ha querido sumarse a este proyecto. Young Miko acompaña a la colombiana en este videoclip.

Un vídeo que ha sorprendido a todos los fans, ya que narra la historia de amor entre dos mujeres. La cantante ha querido unirse a la puertorriqueña para hacer esta representación para el colectivo LGTB+.

«De mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano, la vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte todo es tan rico si tú estás, si estás aquí». Este es tan solo un verso de la nueva canción de la colombiana que está repleta de amor.