Karol G emociona con el lanzamiento de ‘Contigo’ junto a Tiësto

Karol G está en el mejor momento de su carrera. Tras el éxito de su último disco, Mañana Será Bonito, la colombiana sigue triunfando con cada nuevo proyecto que saca y, el nuevo no será diferente. Anoche salió a la luz el nuevo tema de la cantante junto a Tiësto, CONTIGO, una colaboración que junta a varias estrellas.

Y es que el videoclip de la unión del dj neerlandés, CONTIGO, ya acumula más de 2 millones de visualizaciones en YouTube. Este vídeo cuenta con la participación de otra estrella que ha querido sumarse a este proyecto. Young Miko acompaña a la colombiana en este videoclip.

Un vídeo que ha sorprendido a todos los fans de la colombiana, ya que narra la historia de amor entre dos mujeres. La cantante ha querido unirse a la puertorriqueña para hacer esta representación para el colectivo LGTB+.

«De mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano, la vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte y estas ganas me dan con ir a buscarte todo es tan rico si tú estás, si estás aquí». Este es tan solo un verso de la nueva canción de la colombiana que está repleta de amor.

«No quiero vida si no es contigo», «Dicen que es grave hoy no te tengo y las palabras no me salen, están presas en mi corazón y tú lo sabes. Yo te quiero a ti no necesito más nadie»… Karol G desde luego sabe cómo plasmar sus sentimientos y experiencias en sus canciones… Las canciones de amor, desamor, felicidad o tristeza calan hondo en sus seguidores.

La aparición de Young Miko

La cantante puertorriqueña que tanto éxito ha cosechado recientemente y que acaba de sacar su Bzrp Music Sessions, Vol,. 58 y que ya suma más de 57 millones de visualizaciones en YouTube a tan solo un mes de su estreno, se ha sumado a lo nuevo de Karol G como actriz.

En el vídeo, la artista debuta como actriz, en el papel de la pareja de la autora de la canción. En este vídeo se puede ver a las cantantes muy acarameladas y cariñosas, compartiendo momentos muy románticos.

FELIZ DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD!!! Lxs quiero mucho!!! 🥹🌈💞💘🌸🏳️‍🌈🤍 “CONTIGO” OUT NOW 🫶🏼 https://t.co/yHAKtinIRr — BABY MIKO (@itsyoungmiko) February 15, 2024

Los fans de Karol G y Young Miko se han sorprendido con esta unión tan romántica de las dos estrellas. No se esperaban esta nueva perspectiva de proyecto en el vídeo y se han emocionado con el nuevo trabajo colaborativo de la cantante con el DJ Tiësto.