Matan en un robo a la hija de un escolta de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich

La inseguridad en Argentina no sabe de cargos ni privilegios. La hija de 9 años de uno de los policías federales que integra la custodia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue asesinada este lunes de un balazo en la cabeza durante un intento de robo cometido por delincuentes que dispararon contra el coche en el que se desplazaba con su padre tras salir de su casa de la localidad de Villa Centenario, en el municipio de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires.

«Umma tenía 9 años y fue asesinada cobardemente. Envío mis más sinceras condolencias a sus papás, María Eugenia y Eduardo, ambos efectivos de nuestra Policía Federal. Cuentan con mi apoyo y el de todo el Gobierno Nacional. Los delincuentes creen que siguen viviendo en la Argentina de la impunidad, pero se equivocan. Los vamos a encontrar y vamos a hacer que paguen por la vida que se llevaron y por la familia que destruyeron», escribió el presidente Javier Milei en la red social «X», a poco de confirmarse la muerte de la niña.

Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 22, 2024

Poco antes, la ministra Bullrich había posteado en la misma red: «Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor».

El suceso se registró este lunes, cerca de las 9 h, cuando Eduardo Aguilera (42), un agente de la Policía Federal asignado a la custodia de la ministra, se encontraba de libranza y salía de su domicilio, situado en la intersección de las calles Pío Baroja y París, en Lomas de Zamora, el segundo municipio más grande de la provincia de Buenos Aires, en un Ford Ka en el que viajaba junto a su hija.

Cuando aún el policía no había llegado a tomar la calle, un auto Toyota Corolla negro le interrumpió el paso y dos delincuentes bajaron armados y se aproximaron con intenciones de robo, de acuerdo a lo que quedó registrado por una cámara de seguridad Aguilera aceleró con intenciones de huir, momento en el que los asaltantes dispararon hacia la parte trasera del vehículo, matando a la niña.

Umma sufrió una herida de bala en la nuca y otra en una de sus manos, por lo que fue primero trasladada de urgencia al hospital Gandulfo y luego derivada en un helicóptero al hospital Churruca, donde permaneció internada con pronóstico reservado hasta que falleció.

⭕ Murió la hija de 9 años de uno de los custodios de Bullrich que fue baleada en un asaltohttps://t.co/zvkS0KCzuW pic.twitter.com/rlAujnJjLQ — Agencia Télam (@AgenciaTelam) January 22, 2024

«El muchacho no se resistió, no se identificó, solo quiso esquivarlos a ellos. La esposa estaba cerrando el portón y quedó abajo del auto. Ahí les tiran y la nena iba atrás. Lamentablemente, el tiro dio en la ventanilla de atrás y le impactó en la cabeza a la chiquita», dijo una vecina, que prefirió no dar a conocer su identidad. En tanto, otro vecino, que dijo llamarse Darío, consideró que lo sucedido «es un desastre, arruinaron una familia y le sacaron la vida a una nena que no tiene nada que ver», en declaraciones a TN recogidas por la agencia Télam.

La Argentina se ubica entre los veinte países con mayor tasa de delincuencia en el planeta, de acuerdo con información de la World Population Review. Dicha tasa se calcula como el cociente entre el número de delitos reportados y la población del país, mientras que el resultado se multiplica por 100.000.

Con 62,26 puntos, efectivamente, nuestro país se ubica 20° entre las naciones con mayor nivel de delincuencia en el mundo. Venezuela lidera la tabla con 84,36 puntos, mientras que otros países latinoamericanos con elevados niveles de delincuencia son Honduras (76,65), Brasil (68,31), El Salvador (67,84) y Perú (65,65).