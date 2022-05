Las atrocidades de la invasión en Ucrania por parte del ejército ruso se ha ido sabiendo gracias a medios internacionales y el propio gobierno, pero este viernes se ha dado un paso más, al difundirse un vídeo donde se muestra el horror que se ha vivido en las ciudades tomadas por las tropas de Vladímir Putin. En las imágenes se puede observar cómo paracaidistas rusos conducen a un grupo de ucranianos a punta de pistola por las calles de Bucha, barrio de Kiev. Los cautivos van totalmente sometidos, al encontrarse encorvados y sujetándose los unos a los otros por cinturones y las propias manos.

“Camina a la derecha, perra”, les ordena uno de los soldados. Los rehenes están echados contra la cerca», señala la persona que graba el vídeo. Y cuenta: «Uno, dos, tres, seguro… cuatro, cinco, seis…». En total, son nueve personas retenidas.

Las imágenes han sido difundidas por The New York Times y muestran cómo se llevan a los soldados detrás de un edificio de oficinas cercano y que los rusos habían convertido en una base improvisada. Hubo disparos. Los cautivos no salieron. Las grabaciones fueron tomadas por cámaras de videovigilancia, aunque algunos vecinos también han tomado muestra de la crueldad rusa.

Este vídeo ha sido difundido la misma semana que la Fiscalía ucraniana ha solicitado este jueves cadena perpetua para Vadim Shishimarin, el primer militar ruso acusado de crímenes de guerra, ante el tribunal de Kiev en el que está teniendo lugar el proceso desde el pasado 13 de mayo.

«Pido a la corte que declare culpable a Shishimarin del delito y lo condene a cadena perpetua», ha señalado el fiscal ante el Tribunal del Distrito de Solomianski de Kiev, informa la agencia Ukrinform.

Solomianski está acusado del asesinato de un civil desarmado, Alexander Shelipov, de 62 años, en la región de Sumi. Según la investigación, en su huída de las fuerzas ucranianas, disparó junto a otros tres soldados rusos un vehículo civil, que incautaron y con el que llegaron hasta el pueblo de Chupajivka.

El acusado, de 21 años, habría disparado a Shelipov el pasado 28 de febrero cuando viajaba con su bicicleta al borde de una carretera de esta aldea. Hechos de los que se ha declaró culpable este miércoles 18 de mayo.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

— The New York Times (@nytimes) May 19, 2022