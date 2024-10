El marido de Kamala Harris Douglas Emhoff ha negado este jueves haber pegado a su novia al verla hablar en una fiesta con un empleado del servicio de aparcacoches después de una fiesta en Cannes (Francia) en 2012. El segundo caballero Doug Emhoff ha desmentido esta afirmación a través de su representante: «Es falso. Cualquier sugerencia de que él golpearía o alguna vez golpeó a una mujer es falsa». Uno de los amigos de la ex novia del marido de Kamala Harris ha relatado que Emhoff le dio una fuerte bofetada a su entonces pareja después de verla hablar con un empleado del servicio de aparcacoches. Emhoff entró en cólera tras verla tocarle el hombro a un joven del servicio, al que dio una propina de 100 dólares para que les trajese su coche antes que al resto de los invitados de la fiesta cuando se marchaban. La novia de Emhoff le devolvió la bofetada tras ser golpeada.

Emhoff, que ha reconocido que «hay que reformar la masculinidad» en diferentes entrevistas de la campaña presidencial con su mujer, empezó la relación con Kamala Harris en 2013, un año después de haber abofeteado a su ahora ex novia y se casó con ella en 2014. Estas impactantes revelaciones se producen después de que Emhoff admitiera haber engañado con la niñera a su primera esposa y madre de sus dos hijos alrededor de 2008.

Entonces, el marido de la vicepresidenta Kamala Harris, que tiene fama de mujeriego en el Partido Demócrata, habría dejado embarazada a la niñera de su hija, que además trabajaba como profesora de primaria. Emhoff ha admitido la aventura con la niñera y profesora, Najen Naylor.

Tres amigos de la ex novia de Emhoff a la que abofeteó en Cannes han explicado además que la niñera le acusó de haberle provocado un aborto. El segundo caballero habría pagado a Naylor una indemnización de unos 80.000 dólares. Emhoff habría hecho firmar a la niñera un acuerdo de no divulgación (Non disclosure agreement, en inglés).

El marido de Kamala Harris ha hablado en entrevistas en los medios de comunicación de ser un «gran aliado de las mujeres» y de estar en «contra de la masculinidad tóxica». «Siempre he sido así. Hay que promocionar a las mujeres», ha destacado Emhoff en una entrevista reciente en Msnbc con la periodista Jen Psaki, ex portavoz de la Casa Blanca con Joe Biden. Durante la entrevista Douglas Emhoff ha explicado que siente su masculinidad reformada al ser el segundo caballero de Estados Unidos, como marido de la vicepresidenta.

La entonces novia de Emhoff consiguió entradas para ir a una cena de gala en Cannes de la Fundación para la Investigación del Sida (amfAR), en la que se celebraba una subasta benéfica con actores y ejecutivos de Hollywood, el 24 de mayo de 2012 en el Hotel du Cap de Antibes, cerca de Cannes, en el sur de Francia.

Entre los asistentes, se encontraban la modelo Cara Delevingne, los actores Antonio Banderas y Alec Baldwin, el diseñador Karl Lagerfeld, la cantante Kylie Minogue, la actriz Kirsten Dunst o el ex productor de Hollywood Harvey Weinstein, condenado por el #MeToo. Emhoff fue como acompañante.