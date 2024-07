Kamala Harris tras lograr el apoyo para su nominación: «Trump quiere hacernos retroceder a otra época»

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se ha mostrado «orgullosa» este lunes de haber logrado el apoyo de los delegados necesarios para su nominación presidencial en la Convención Nacional Demócrata y ha mostrado su intención de «unir el partido y la nación» en las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo mes de noviembre.

Así lo ha querido hacer saber a través de su cuenta de X (anteriormente conocida como Twitter), donde ha hecho un comunicado oficial donde expresa lo siguiente: «Estoy orgullosa de haber logrado el amplio apoyo necesario para convertirme en la nominada de nuestro partido y, como hija de California, me enorgullece que la delegación de mi estado natal ayudara a elevar nuestra campaña».

«Espero aceptar pronto de manera formal esta nominación», ha señalado Harris, quien ha adelantado que «durante los próximos meses» realizará viajes en el país para «hablar a los estadounidenses sobre todo lo que está en juego». «Pretendo unir a nuestro partido, a nuestra nación, y derrotar a Donald Trump en noviembre», ha afirmado.

Tonight, I am proud to have earned the support needed to become our party’s nominee.

Over the next few months, I’ll be traveling across the country talking to Americans about everything on the line. I fully intend to unite our party and our nation, and defeat Donald Trump. pic.twitter.com/Bsq3N6pMAi

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024