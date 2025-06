Irlanda del Norte se rebela contra la inmigración con protestas por la violación a una menor

La violencia se ha desatado en las calles de Irlanda del Norte, que se han convertido en el escenario de intensas protestas contra la inmigración, tras la violación a una menor cometida, presuntamente, por dos adolescentes extranjeros.

El país ha vivido este martes por la noche su segunda noche de disturbios, agravados después de saberse que los acusados han necesitado un traductor para entender los cargos que se les imputa. Los incidentes, de mayor intensidad en Ballymena, se han extendido a Newtownabbey y Carrickfergus, en el condado de Antrim, y al norte de Belfast, la capital.

En la ciudad de Ballymena, más de una treintena de policías han resultado heridos en el ejercicio de su trabajo. Jim Allister, líder del partido Voz Tradicional Unionista (TUV), ha declarado que los disturbios se han producido en un «contexto» en el que en la zona se está experimentando un «cambio demográfico significativo por la inmigración desenfrenada».

Los dos detenidos como presuntos autores de la agresión sexual son dos varones de 14 años de origen rumano que habrían intentado violar a la joven adolescente el pasado sábado, en la localidad del condado de Antrim, ubicada a 45 km de Belfast. Ambos se encuentran en prisión preventiva tras comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Coleraine y niegan los hechos. Las autoridades requirieron los servicios de un intérprete para confirmar los nombres y las edades de los arrestados.

La de este martes ha sido la segunda noche consecutiva en la que cientos de norirlandeses, muchos de ellos enmascarados, han asaltado las calles y las han convertido en escenarios de incendios provocados, con columnas de fuego, y de batallas con bombas incendiarias, ladrillos y cócteles molotov.

Las fuerzas de seguridad han recurrido, para reprimir los ataques, al uso de cañones de agua y balas de goma contra el lanzamiento de cócteles molotov, piedras y travesaños de andamios situados en las inmediaciones. Han detenido a 5 personas.

La Policía ha alertado de que muchos de los incidentes registrados durante estas dos noches se están investigando como posibles delitos de odio, dado que estarían «motivados por cuestiones raciales». Han mencionado, también, ataques «contra minorías étnicas y ataques de odio racial».

🚨ATTEMPTED RAPE BY A MIGRANT IN BALLYMENA, NORTHERN IRELAND

This is going to get very ugly if the government don’t act.

And they won’t.

They will let you be angry so they can point their fingers at you and say YOU are the problem.

We need deportations yesterday.

People have… pic.twitter.com/yLYV6MYQjB

— Scott Lewis (@WarriorSpeech28) June 9, 2025