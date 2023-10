Irán iza una bandera negra en su mezquita sagrada y amenaza a Israel en hebreo: «El tiempo se acabó»

El bombardeo israelí contra un hospital en Gaza, cuya autoría ha desmentido contundentemente Israel con un abanico de pruebas fotográficas, en vídeo y audio, han provocado una reacción en cadena en el mundo árabe contra occidente. Hezbolá, que había anunciado como represalia al ataque un «miércoles de la ira» contra Israel coincidiendo con la visita del presidente estadounidense, Joe Biden, ha logrado involucrar a Irán en su amenaza. La diplomacia iraní ha publicado un críptico mensaje apuntando que «el tiempo se ha acabado». Está escrito en hebreo. Además, por primera vez en la historia, se ha izado la bandera negra en la mezquita más importante para los chiíes de Irán. Mientras, Francia evacúa seis aeropuertos por amenaza de bomba.

Nada más conocerse los primeros detalles de ese bombardeo contra un hospital de Gaza, que según las pruebas de Israel apunta más a un cohete fallido lanzado por la Yihad Islámica, las embajadas de Israel y otros países en Oriente Medio y África comenzaron a ser atacadas.

Entre las que sufrieron el asedio de los manifestantes (algunas incluso fueron incendiadas, como la Israel en Jordania) se encuentran las de EE.UU. en Líbano e Irak, la de Israel en Turquía, la de Francia y Reino Unido en Irán. Además, se han desatado violentas en Turquía, Mauritania, Jordania, Yemen, Siria y Túnez.

En Líbano, el grupo terrorista Hezbolá, financiado por Irán, lanzó a última hora del martes una amenaza contra Israel, llamando a un «miércoles de la ira sin precedentes». «Dejad que mañana, miércoles, sea un día de ira sin precedentes contra el enemigo y sus crímenes, y contra la visita de Biden a la entidad sionista para cubrir y protegerla», señaló Hezbolá.

Este miércoles, día señalado para esa venganza contra Israel, Irán ha comenzado a dar muestras de su involucración en ese «miércoles de la ira» al que instan al mundo musulmán. La embajada de Irán en Damasco (Siria) publicó esta mañana un críptico mensaje escrito en hebreo: «El tiempo se ha acabado». Una clara referencia a Israel.

No ha sido el único gesto de complicidad de Irán con ese «miércoles de la ira» que ha lanzado Hezbolá. En la noche del martes al miércoles, la mezquita más importante de Irán, Imam Reza, en Mashhad, izó en su cúpula una bandera negra con inscripciones árabes. Un simbolismo que nunca en la historia se había realizado en la historia fuera del llamado «mes de luto» del islam, el Muharram.

A black flag is raised over Imam Reza shrine in Iran for the first time in history….

