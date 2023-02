El ex productor de Hollywood, Harvey Weinstein, ha sido condenado este jueves por el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (EEUU) a otros 16 años de prisión por violación y abuso sexual a una actriz y modelo italiana en febrero de 2013 en una habitación de hotel de Beverly Hills. Una condena que prácticamente asegura que el desprestigiado rey de Hollywood pasará el resto de su vida entre rejas, debido a que al dictar su castigo, la juez del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles, Lisa Lench, ha decidido que Weinstein no puede cumplir las dos condenas de forma simultánea.

Weinstein, de 70 años y con una salud delicada, ya cumple una condena de 23 años de prisión en Nueva York, donde fue declarado culpable en 2020 de agredir sexualmente a otras mujeres, Jessica Mann y Mimi Haley. Sin embargo, el jurado, formado por cinco mujeres y siete hombres, absolvió al desprestigiado magnate cinematográfico de los cargos más graves, violación en primer grado y, especialmente, por conducta sexual depredadora.

La sentencia de este jueves es la segunda para Weinstein por cargos de agresión sexual desde que una serie de artículos, publicados en The New York Times y The New Yorker en 2017, revelasen su historial de abusos sexuales, acoso y acuerdos secretos. Más de 100 mujeres han acusado a Weinstein por conducta depredadora desde ese año, momento en el que se desató el movimiento #MeToo, cuando actrices, modelos y mujeres del mundo del cine denunciaron al entonces productor.

En esta ocasión, tras un juicio de casi dos meses, Weinstein ha sido declarado culpable de violar a una modelo y actriz italiana tras irrumpir en su habitación de hotel de Los Ángeles. El jurado ha deliberado durante 10 días antes de condenarlo por violación, sexo oral forzado y penetración sexual con un objeto a la mujer, que no ha sido identificada durante el juicio.

Mujer del gobernador

En un principio, Weinstein se enfrentaba a más de 11 cargos de agresión sexual, derivados de las acusaciones de que violó y manoseó a varias mujeres en diferentes habitaciones de hotel de los barrios del casco viejo de Los Ángeles y Beverly Hills entre 2004 y 2013. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a ningún acuerdo sobre los cargos basados en sus presuntas agresiones a otras tres mujeres, entre ellas Jennifer Siebel Newsom, casada con el gobernador de California Gavin Newsom. Los fiscales retiraron los relacionados con las acusaciones formuladas por una cuarta mujer, que no compareció ante el tribunal para testificar.

La vista de este jueves representa un nuevo golpe para Weinstein, ex productor que durante décadas estuvo en la cúspide de Hollywood. Motor de películas premiadas como, «Pulp Fiction»,»El paciente inglés» o «El indomable Will Hunting», es ahora un paria de una industria que controló en el pasado.