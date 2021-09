Lo que más llama la atención del caso de Harvey Weinstein es cómo la industria pudo permanecer en silencio, cuando todo el mundo sabía cómo era el productor ejecutivo, hoy en día condenado por abusos sexuales a 23 años de prisión. Tema que hacer ver la clase de poder e influencia que imponía desde la Wenstein Company, una de las productoras más relevantes de Hollywood que Harvey tenía con su hermano y que produjo cintas como El discurso del rey o Shakespeare in love. Sin embargo, parece que no todo el mundo permaneció en silencio ante la perversidad del productor, ya que Angelina Jolie ya advirtió de su comportamiento cuando rechazó aceptar un papel en El aviador, la película dirigida por Martin Scorsese.

Así lo aseguraba la actriz en una entrevista para The Guardian, donde recordaba el primer encontronazo que tuvo con Weinstein cuando apareció en la comedia romántica Jugando con el corazón con 21 años. Ahí Jolie asegura que pudo escapar de Weinstein pero que eso no le exculpa de haberlo intentado: “Si sales de la habitación, crees que lo intentó pero no lo hizo ¿verdad? La verdad es que el intento y la experiencia del intento es una agresión”. El entrevistador quiso insistir sobre qué es lo que pasó realmente en ese momento en el que ambos estuvieron juntos en una habitación a lo que la actriz resumió como “absolutamente un abuso de derechos”.

Jolie también señalo que advirtió a la gente sobre él y que su primer marido Jonny Lee Miller hizo que se corriese la voz a otros hombres de que no dejasen que las chicas fuesen solas con él. Después la ganadora del Oscar también hablo de cómo rechazó participar en varias películas producidas por The Weinstein Company, decisión que supuso innumerables discusiones con su entonces marido Brad Pitt porque él sí que aceptó estar en las producciones de Harvey.

“Me pidieron que hiciera El aviador, pero dije que no porque él estaba involucrado. Nunca volví a asociarme ni a trabajar con él. Fue difícil para mí cuando Brad lo hizo”. Pitt participó tanto en Malditos Bastardos de Quentin Tarantino como en la producción de Mátalos suavemente, ambas bajo la supervisión del productor condenado por abusos sexuales. Ahora, Jolie confiesa que pelearon mucho por esa decisión y que evitó asistir a todos los eventos promocionales de la película.

Angelina Jolie estrenará su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel con Los eternos, el 5 de noviembre de 2021.