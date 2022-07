Guerra en Ucrania hoy, en directo: invasión rusa y última hora de Vladimir Putin y la OTAN

La guerra en Ucrania ha dejado miles de muertos, millones de desplazados y unas pérdidas económicas y estructurales en el país tras la invasión rusa. Sigue en directo la última hora de la guerra en Ucrania, la invasión rusa, las consecuencias de la guerra y las palabras de Vladimir Putin.

Guerra en Ucrania, en directo:

Ucrania denuncia el hallazgo de una fosa común con más de cien cuerpos en Mariúpol

Las autoridades de Ucrania han denunciado este viernes el hallazgo de una fosa común con más de un centenar de cuerpos en la ciudad de Mariúpol (sureste), tomada por las fuerzas rusas.

Petro Andriushchenko, asesor de la Alcaldía de Mariúpol, ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que la fosa ha sido hallada en la calle Kyivska. «Los ocupantes están desmantelando los escombros en los alrededores y no hay dudas sobre un entierro», ha manifestado.

Así, ha señalado que los procesos de exhumación «se encuentran suspendidos» y ha añadido que «las autoridades de ocupación están tan obsesionadas con crear una imagen de restauración que los nuevos entierros no tienen lugar». «Las fosas temporales en las calles están pasando a ser permanentes», sentenciado.

Zelenski sostiene que la retirada de Rusia de la isla de las Serpientes cambia el paradigma en el mar Negro

El presidente ucraniano ha sostenido que la retirada de Rusia de la isla de las Serpientes «cambia significativamente» el paradigma en el mar Negro, y ha subrayado que «paso a paso» Ucrania expulsará a Rusia de su mar.

«La isla de las Serpientes es un punto estratégico y cambia significativamente la situación en el mar Negro. Esto no garantiza la seguridad, no garantiza que el enemigo no regrese, pero limita significativamente las acciones de los ocupantes», ha expresado el mandatario de Ucrania en su mensaje diario a la nación ucraniana.

Zelenski ha agradecido a la Agencia Central de Inteligencia ucrania que, con ayuda de cazas Alpha, los pilotos de las Fuerzas Armadas, el Comando de Alejandría y la Artillería ha propiciado que «el enemigo» haya evacuado la isla en varios buques.

Rusia estudia la posibilidad de cortar relaciones diplomáticas con Bulgaria

La embajadora de Rusia en Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, ha asegurado que Moscú estudia la posibilidad de cortar relaciones diplomáticas con Sofía tras la expulsión de 70 diplomáticos rusos.

En una entrevista para la Televisión Nacional Búlgara, conocida como BNT, Mitrofanova ha señalado que, para Rusia, esta decisión del Gobierno búlgaro no tiene precedentes.

«Estoy en contacto con Moscú. Y Moscú tomará medidas muy drásticas. Esto no puede pasar desapercibido», ha reconocido la embajadora rusa, que ha advertido de que «las relaciones diplomáticas pueden incluso romperse».

Putin insta a los agentes de inteligencia a obtener datos que puedan amenazar a Rusia

Vladimir Putin ha instado este jueves al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia a que se centre en obtener datos que puedan amenazar a Rusia, con motivo del centenario de «la inteligencia ilegal rusa».

El mandatario del Kremlin ha recalcado que es importante ver el panorama general y adelantarse a los acontecimientos para obtener a tiempo información sobre planes «militares y geoestratégicos» potencialmente peligrosos para Rusia, tal y como ha recogido la agencia de noticias TASS.

Por otro lado, Putin ha culpado a Occidente de utilizar al pueblo ucraniano en juegos geopolíticos, en una reunión en la sede del Servicio de Inteligencia Exterior dedicada al centenario de la inteligencia ilegal rusa.

Al menos 17 muertos en un ataque con misiles contra Odesa

17 personas han muerto, entre ellas, un niño, y 31 han resultado heridas, entre ellas cuatro niños y una mujer embarazada, la noche de este jueves en un ataque con misiles contra la región ucraniana de Odesa.

A las 05:30 horas se han encontrado 17 muertos, incluido un niño. Se ha brindado asistencia médica a 31 víctimas, incluidos cuatro niños y una mujer embarazada. Ocho personas han sido rescatadas de entre los escombros, incluidos tres niños, ha informado la agencia de noticias ucraniana UNIAN.

Donetsk abrirá embajada en Rusia

La zona de Donetsk, autoproclamada República Popular de Donetsk, abrirá su primera embajada en Rusia, en Moscú, el próximo 12 de julio.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk en febrero, días antes de ordenar el inicio de una «operación militar especial» con la que se inició la invasión de Ucrania.

Cuándo comenzó la guerra en Ucrania

La guerra en Ucrania comenzó hace 127 días, es decir, el 24 de febrero, tras la invasión rusa en la zona este del país, como Donetsk y Lugansk, zonas ahora controladas por Rusia.