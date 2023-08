Ésta es la foto policial de Trump tras ser fichado como el preso P01135809 en la cárcel de Atlanta

La Oficina del Sheriff del condado de Fulton, al que pertenece la cárcel de Atlanta en la que en la noche de este jueves se ha entregado Donald Trump, ha distribuido la fotografía policial (mug shot) que se le ha hecho al ex presidente, como a cualquier detenido. Trump fue puesto bajo arresto y se le ha clasificado como el preso número P01135809 en el archivo de la prisión.

Según los detalles que han trascendido de dicha ficha policial, a Trump se le describe como un «varón blanco, de 97,5 kilos de peso y 192 centímetros de alto». Trump se entregó exactamente a las 7:30 horas de la tarde locales, la 1:30 de la madrugada en la Península, y salió poco después tras el pago de una fianza de 200.000 dólares, que había pactado este lunes.

De vuelta a su avión privado, en el que llegó desde Nueva Jersey, Trump hizo un pequeño speech ante las cámaras, en el que aseguró que «esta es su forma de hacer campaña», en referencia al Gobierno demócrata. «No hicimos nada malo y tenemos todo el derecho de desafiar unos resultados electorales que creemos que fueron fraudulentos», subrayó.

El ex presidente de Estados Unidos tenía hasta este viernes 25 de plazo para entregarse a las autoridades de Georgia, donde se le investiga como parte de la supuesta trama para revertir los resultados electorales en las presidenciales de 2020, en la que el republicano habría ordenado al secretario de Estado local que encontrase «11.780 votos», los necesarios para superar a Biden en Georgia.

Esta es la cuarta ocasión en la que Trump se ha entregado a las autoridades para enfrentarse a acusaciones contra él. En abril, lo hizo en Nueva York por un caso de lavado de dinero. En junio, llegó el turno de la causa por la posesión de documentación clasificada extraída de la Casa Blanca y que tendría en su poder sin permiso en Florida. Y este mismo mes de agosto, se entregó en Washington DC por otro caso relacionado con los resultados de las elecciones de 2020. En todos ellos, el ex presidente se ha declarado no culpable. La diferencia entre esos tres anteriores procesos y el actual es que, en el caso de salir elegido presidente, en ellos podría indultarse a sí mismo, posibilidad que no existe en el caso de su causa en Georgia.