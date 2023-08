Trump pacta una fianza de 200.000 dólares antes de entregarse en una prisión de Georgia

A pocos días de que se agote el plazo para que Donald Trump se tenga que personar ante la cárcel del Condado de Fulton, en Georgia, el ex presidente ha pactado las condiciones que le permitirán seguir en libertad tras su detención en el caso del presunto complot para revertir los resultados de las elecciones de 2020. Estas condiciones serán el pago de una fianza de 200.000 dólares.

Sus abogados se han reunido este lunes con la oficina fiscal que ha promovido la que es ya la cuarta imputación penal contra el antiguo mandatario, que al contrario que las otras tres no tiene alcance federal sino estatal. Si Trump volviese a la Casa Blanca, no podría autoindultarse en esta causa. Además de la fianza económica, la libertad provisional implicará para Trump que no podrá realizar intimidación alguna sobre cualquiera de las otras 18 personas acusadas o de posibles testigos, lo que podría limitar también su margen de maniobra en las reds sociales.

En esta causa, se investiga el presunto papel de Trump al frente de una organización criminal. La fiscal Fani Willis ha ordenado que tanto Trump como las otras personas imputadas en este proceso se entreguen antes del viernes a mediodía, con vistas a seguir avanzando y que el posible juicio se celebre en marzo de 2024.

La imputación a Trump

El ex presidente de EEUU y 18 de sus colaboradores fueron imputados por un gran jurado de Georgia en relación con sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020 en el también conocido como Estado del Melocotón. En la acusación formal, aparecen también los ex abogados del anterior mandatario, Rudy Giuliani, John Eastman, Sidney Powell, Jenna Ellis y Kenneth Chesebro.

También fueron sido acusados ​​el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, el ex funcionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, y el director de operaciones del día de las elecciones de Trump 2020, Michael Roman.

Trump, de 77 años, se enfrenta a 13 cargos en el caso. Los cargos incluyen violación de la ley contra el crimen organizado, conspiración para anular los resultados electorales, declaraciones falsas y pedirle a un funcionario público que viole su juramento.

Trump y Meadows fueron acusados ​​de solicitar a un funcionario público que violara su juramento en relación con la llamada, mientras que el ex presidente también fue acusado de declaraciones falsas por hacer afirmaciones descabelladas sobre Raffensperger, incluido que entre 250.000 y 300.000 votos «desaparecieron misteriosamente de las listas» y que votaron casi 5.000 muertos en Georgia.

«Esa conspiración contenía un plan y propósito común para cometer dos o más actos de actividad de chantaje en el condado de Fulton, Georgia, en otros lugares de Georgia y en otros estados», ha continuado la Fiscalía.