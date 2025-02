EEUU anuncia que ya ha mandado los primeros vuelos con «delincuentes ilegales» a Guantánamo

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt ha anunciado este martes que «los primeros vuelos desde Estados Unidos a la Bahía de Guantánamo con inmigrantes ilegales» han salido del país.

White House Press Secretary Karoline Leavitt: «The first flights from the United States to Guantanamo Bay with illegal migrants are underway.»

— Charlie Kirk (@charliekirk11) February 4, 2025