Dos aviones han colisionado en el aire durante una exhibición aérea de aviones clásicos en Dallas, Texas (Estados Unidos), según ha informado el Aeropuerto Ejecutivo de Dallas. Fuentes oficiales han detallado que un total de seis personas podrían ir a bordo de los dos aviones.

La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) ha informado de que un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress y un caza Bell P-63 Kingcobra durante el espectáculo. Por el momento no se sabe cuántos pilotos iban en los aviones.

Up to six people — in total — could have been on board the two planes that crashed in Dallas, today, according to Commemorative Air Force. They will not confirm the specific number of people, however, at this time, or potential deaths. They are awaiting @NTSB investigators. @FOX4 pic.twitter.com/3mlqvhAZAK

