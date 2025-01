Donald Trump ha comparecido de forma virtual desde su mansión de Mar-a-Lago (Florida) ante el juez Juan Manuel Merchán del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York este viernes para el dictamen de la sentencia en el caso de soborno a la actriz porno Stormy Daniels. Durante su turno de intervención, Trump se ha defendido: «Es una caza de brujas. Se hizo para dañar mi reputación para que perdiera las elecciones y, obviamente, eso no funcionó», ha indicado. «Ha sido una experiencia terrible. Creo que ha sido un tremendo revés para Nueva York y para el sistema judicial neoyorquino», ha afirmado Trump. El juez ha condenado a Trump, pero se ha negado a condenarlo a prisión debido a su regreso a la Casa Blanca.

El proceso tuvo lugar en la misma sala de Nueva York en la que se celebró su juicio penal. El presidente electo y su abogado, Todd Blanche, han comparecido desde Florida en la mansión de Mar-a-Lago de Trump. Estaban sentados con banderas estadounidenses detrás de ellos. El juez, los fiscales de Manhattan y uno de los abogados de Trump estaban sentados en la sala.

La vista judicial no tiene precedentes. Convierte a Donald Trump en el primer ex presidente declarado culpable de un delito y en el primer presidente condenado. En cambio, es una formalidad. El juez que preside el tribunal, Juan Merchán, ha indicado que no tiene intención de ordenar una pena de prisión y que más bien condenará al presidente electo a una excarcelación incondicional, que no conlleva castigo alguno.

El juez Juan Manuel Merchán ha subrayado este viernes la gravedad de los delitos. En cambio, ha justificado su negativa a imponerle ninguna pena de prisión por su vuelta a la Casa Blanca. El próximo 20 de enero es la toma de posesión en Washington.

El juez ha reconocido que ha tenido poco margen de maniobra para condenar a Trump: «Son las protecciones legales otorgadas a la oficina del presidente de los Estados Unidos las que son extraordinarias, no el ocupante de la oficina», ha explicado el juez Juan Manuel Merchán. «Un poder que no otorgan es el de borrar el veredicto de un jurado», ha destacado. A su juicio, las protecciones otorgadas a los presidentes no «reducen la gravedad del delito».

Los abogados de Donald Trump han manifestado que los fiscales infringieron la inmunidad presidencial de Trump con ciertas pruebas en el juicio, y que el presidente electo debería haber disfrutado de la misma protección contra el enjuiciamiento penal que disfrutan los presidentes en ejercicio. El Tribunal Supremo de EEUU y los jueces de apelación estatales rechazaron sus alegaciones.

Alvin Bragg, el fiscal demócrata del distrito de Manhattan, había argumentado a favor de condenar a Trump antes de la toma de posesión: «El acusado hace la afirmación sin precedentes de que la inmunidad presidencial temporal que poseerá en el futuro lo inmuniza completamente ahora, semanas antes incluso de que jure el cargo, de todo proceso penal de los tribunales estatales».

A diferencia del juicio, la sentencia se ha dictaminado de forma discreta. Trump no ha comparecido en persona. Se ha presentado de forma virtual desde su mansión en Florida de Mar-a-Lago. Además, el resultado de la sentencia se conocía de antemano. El juez Juan Manuel Merchán anunció que sólo autorizaría la difusión del audio del proceso, una vez concluido.