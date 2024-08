Un devastador incendio deja un muerto, 10.000 hectáreas arrasadas y más de 50.000 evacuados en Atenas

Un devastador incendio originado este domingo cerca de la ciudad de Atenas (Grecia) ha dejado por el momento 10.000 hectáreas de terreno quemadas, varias localidades junto a 50.000 personas evacuadas y un muerto. Las condiciones meteorológicas, marcadas por el calor y las fuertes rachas de viento, están provocando que el fuego siga propagándose de forma descontrolada y con rapidez.

Ante este voraz incendio, que ha dejado llamas de más de 25 metros de altura, Grecia ha pedido ayuda la comunidad internacional. Italia ha enviado dos aviones, Francia ha trasladado un helicóptero y República Checa y Rumanía han enviado varios equipos de extinción de incendios. De ello ha informado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. También se espera que se sumen a las labores.

We stand with Greece as it battles devastating fires.

The EU is sending support from its #rescEU fleet: two planes from Italy and a helicopter from France.

Firefighting teams from Czechia and Romania are also being deployed.

This is #EUSolidarity in action.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 12, 2024