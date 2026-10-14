Detienen a un hombre por torturar 12 horas a su pareja tras negarse a continuar un juego sexual de masoquismo

La Policía ha arrestado a un hombre italiano de 42 años en Chieri (Turín) después de torturar, estrangular y aplicarle descargas eléctricas a su pareja, de 28 años. El agresor la tenía inmovilizada y suspendida en el aire, aunque consiguió pedir ayuda con el teléfono móvil del mismo. El varón habría llevado a cabo el BDSM (un conjunto de prácticas sexuales cuyas siglas significan Bondage-Disciplina, Dominación-Sumisión, Sadismo-Masoquismo). Los hechos sucedieron el pasado 3 de octubre y, según las investigaciones, la pareja no respetó la voluntad de ella de frenar el acto, intensificando las agresiones.

El individuo ha entrado en la cárcel acusado de tortura, aunque el investigado trató de explicar su comportamiento y defendió que las relaciones habían sido «consentidas». El acto sexual, inicialmente aceptado por ambos, desembocó en una «prolongada serie de golpes», según la víctima. La mujer se habría quedado sin su propio teléfono, que su compañero sentimental le habría quitado para que no se comunicara con el exterior. Asimismo, habría sido atada con «correas de plástico» en las muñecas y en los tobillos, mediante una estructura artesanal fijada en la pared de la habitación.

Finalmente, una ambulancia trasladó a urgencias a la víctima, que, conmocionada, les narró a los médicos lo ocurrido. En el hospital se le identificaron diversas lesiones en el cuerpo, signos de estrangulamiento en el cuello y traumatismos faciales.

Más detalles del registro

Los carabinieri confiscaron una pistola de gas cargada con proyectiles, un dispositivo eléctrico para realizar descargas y diferentes instrumentos para prácticas sexuales extremas, como cadenas metálicas y puntas. El hombre, al parecer, se encontraba bajo los efectos de las drogas consumidas durante el encuentro sexual cuando el cuerpo nacional de Gendarmería italiano llegó al lugar del suceso.

Tras la intervención de los carabinieri de la Compañía de Chieri, el juez de instrucción confirmó la detención del hombre. El magistrado ordenó su ingreso en prisión preventiva a petición de la Fiscalía de Turín. Aún se desconocen los cargos, pues se determinarán durante el proceso judicial.