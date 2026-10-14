Desmantelada en Sagunto (Valencia) una falsa clínica por administrar drogas a sus pacientes

Agentes de la Guardia Civil han desmantelado en Sagunto (Valencia) una falsa clínica que suministraba sustancias prohibidas con efectos psicoactivos a las que atribuía falsas propiedades medicinales. La intervención, enmarcada en la denominada operación Quimera, se ha saldado con la detención del máximo responsable, un varón de origen argentino de 46 años. Hay, además, una segunda persona igualmente investigada por su supuesta implicación en los hechos relatados. Concretamente, una mujer de 38 años, también de origen argentino. Todo ello, según fuentes del Instituto Armado.

La investigación arrancó tras detectar la Guardia Civil una organización que se anunciaba en internet y que generó sospechas por la terminología utilizada, propia de la psicología, con palabras como terapeuta. El hallazgo generó sospechas acerca de un supuesto intrusismo profesional, por lo que se notificó al Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana (COPCV).

El 13 de julio de este mismo año, el citado colegio respondió que no le constaba colegiación ni titulación alguna que respondiera al nombre de quienes prestaban esos supuestos servicios terapéuticos, por lo que presentó la correspondiente denuncia. Tampoco constaba licencia de apertura, actividad ni ningún tipo de autorización en el departamento municipal de actividades.

La investigación de la Guardia Civil puso de manifiesto que en los retiros se suministraban las sustancias psicoactivas antes relatadas, como ayahuasca, una sustancia con efectos alucinógenos; hongos alucinógenos, psilocibina, secreción de la rana conocida como kambó y el compuesto conocido como bufo alvarius. Todos, según la Guardia Civil, se suministraban con apariencia terapéutica con la promesa de curación de enfermedades por parte de quienes no acreditaban titulación sanitaria ni colegiación.

Las plazas para esos supuestos retiros terapéuticos se ofertaban a través de internet a un precio de hasta 500 euros. Además, anunciaban en redes sociales que la propia organización elaboraba de forma artesanal cápsulas de dosificación de psilocibina. Esta última, una sustancia alucinógena que genera un elevado riesgo para la salud.

En la web, se llegaba a anunciar que los participantes podían experimentar vómitos y diarreas como signo de mejoría para eliminar infecciones y purificar el cuerpo, extremos que la Guardia Civil califica como «falsos». Y llegaban a indicar que «incluso el cáncer no tiene la oportunidad de crecer, en algunos casos», promocionando estos tratamientos como «una auténtica medicina», según el Instituto Armado.

El pasado 25 de septiembre, la Guardia Civil efectuó una entrada y registro en el domicilio y sede de los eventos de los responsables de la organización: un chalet en la localidad de Sagunto, en Valencia.

En el registro, los agentes intervinieron diversas sustancias que están pendientes del correspondiente análisis de sanidad. Entre ellos, un bote de una sustancia denominada Miracle Mineral Solutions, sobre el que existe una alerta de medicamentos ilegales.

También fue intervenida una máquina de fabricación de cápsulas, básculas de precisión, hongos con potencial alucinógeno y evidencias de kits de cultivos de estas especies, dinero en efectivo y fichas de historial médico de pacientes.

En el momento de la entrada y registro de la Guardia Civil, se hallaban en el lugar diversos pacientes procedentes de distintos puntos de España. La investigación permitió además comprobar que en Argentina, el país de procedencia del detenido y la investigada, existe otra instalación similar a cargo de la misma organización.